Donald Trump, aliado top de Joe Biden: el caso Elaine Chao

McConnell hace bien en ignorar los ataques de Trump. Pero esa puede ser la razón por la que Trump recientemente arrastró a Chao, quien es la esposa de McConnell. El 20 de agosto, en una publicación en Truth Social, su sitio de redes sociales, Trump dijo que McConnell “debería dedicar más tiempo (¡y dinero!) a ayudar [a los republicanos] a ser elegidos, y menos tiempo a ayudar a su loca esposa y a su familia. ¡Hazte rico en China!”.

Trump no gasta casi nada de su propio botín de campaña en ayudar a otros republicanos. Pero el Comité de Acción Política afiliado a McConnell sí está gastando decenas de millones para elegir candidatos respaldados por Trump y que han tenido problemas en las encuestas.

El 24 de agosto, el Sr. Trump intensificó con una declaración de que “Los demócratas tienen a Mitch McConnell y su encantadora esposa, Elaine 'Coco' Chao, sobre un barril. Él y ella nunca serán procesados, según los últimos párrafos de esta historia”. Luego posteó una historia en The Federalist, una publicación en línea, que estaba llena de insinuaciones.

La Sra. Chao llegó a los EE. UU. cuando era niña desde Taiwán, no desde China. Es posible que haya oído que hay una diferencia. Es una de las seis hijas de James SC Chao, quien fundó Foremost Group, una compañía naviera estadounidense con sede en Nueva York. Es una historia de éxito de inmigrantes. Angela, la hermana de la Sra. Chao, es ahora directora general, pero Elaine no es ni empleada ni propietaria.

La compañía se especializa en barcos de mercancías a granel que transportan granos y otras mercancías. Los barcos de Foremost Group viajan a menudo a puertos chinos porque gran parte del comercio mundial de productos básicos va y viene de China. Los destinos son fijados por el propietario de las mercancías. No se puede estar en el negocio del transporte marítimo mundial y no viajar a los puertos chinos.

Foremost Group.png Escudo del Foremost Group.

Algunos barcos de Foremost se construyeron en China a lo largo de los años, pero nos dicen que la compañía actualmente no tiene tales contratos. La empresa tiene contratos para barcos fabricados en Japón. Angela Chao también estaba en el directorio del Banco de China, un banco comercial, no el banco central chino. Pero innumerables firmas estadounidenses han hecho negocios con empresas chinas desde que el país se abrió en la década de 1980 y había esperanzas para su reforma económica y política.

Esas esperanzas han sido deshechas por el presidente Xi Jinping y su Politburó. Pero hacer negocios con China sigue siendo legal, tal como subrayó Trump cuando llegó a su acuerdo comercial de "fase 1" con Xi en 2019.

¿Afirma Trump ahora que cualquier estadounidense que haga negocios en China es un traidor o está en la cama con el Partido Comunista? Es difícil creer que el Sr. Trump haría estas acusaciones si la Sra. Chao no fuera de etnia china. ¿Afirma Trump ahora que cualquier estadounidense que haga negocios en China es un traidor o está en la cama con el Partido Comunista? Es difícil creer que el Sr. Trump haría estas acusaciones si la Sra. Chao no fuera de etnia china.

Si cree lo que dice, ¿por qué Trump invitó a Chao a unirse a su gabinete? La historia comercial y los negocios de Foremost Group con China eran conocidos en ese momento. El Sr. Trump también elogió a la Sra. Chao por hacer “un trabajo increíble” hasta julio de 2020. En abril de 2020 dijo que estaba haciendo un “trabajo fantástico”. El verdadero delito de la Sra. Chao, además de estar casada con el Sr. McConnell, es que renunció al gabinete después de los disturbios del 6 de enero. El Sr. Trump no puede soportar esa posición por principio.

Los demócratas en el Congreso intentaron desenterrar a la Sra. Chao y su familia, pero no lo consiguieron. Desencadenaron una investigación del Inspector General del Departamento de Transporte sobre varios cargos de mala conducta. Pero en marzo de 2021, después de que la Sra. Chao dejó el cargo, el informe del IG concluyó: “Este informe no llega a ninguna conclusión con respecto al cumplimiento de la Secretaria o cualquier otro empleado federal con ningún principio o regla ética”. Cerró la investigación después de que no encontró ningún interés procesal por parte del Departamento de Justicia de Biden.

Más allá de la injusticia con la Sra. Chao, todo esto se relaciona con el papel del Sr. Trump en el Partido Republicano. En lugar de centrarse en el presidente Biden, a Trump le importa sobre todo ajustar cuentas con miembros de su propio partido. Su política es siempre sobre sí mismo, no sobre una causa mayor. Sus vendettas ya han dañado las perspectivas republicanas en 2022 al descartar a buenos candidatos y permitir que los demócratas desvíen la atención de los fracasos de Biden. No es de extrañar que los demócratas estén encantados de tener a Trump cerca.

