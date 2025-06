"No voy a hablar": La reacción de la nueva novia de Moritán al nombrar a Pampita

Pero claro, la que no se mete es Pampita. Cuando le preguntaron en El Trece sobre el nuevo amor de su ex, la modelo fue súper categórica: “No voy a opinar nada. Nada de nada. No me corresponde hablar de los demás, sería una falta de respeto”. Y cuando le insistieron, mantuvo la postura y cerró el tema con un “No voy a opinar nada” con una sonrisa cómplice, dejando claro que prefiere cuidar la paz y enfocarse en lo suyo y en su familia.

Así las cosas, mientras Priscila esquiva con un "el tiempo lo dirá" y Pampita se hace la distraída, la farándula sigue con los ojos bien abiertos, esperando el capítulo siguiente de este triángulo amoroso que todavía tiene mucho para mostrar. ¿Habrá finalmente esa comida familiar o seguirán esquivándose?

