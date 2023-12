Yo no tengo ganas de mediar, nada. Que vayan a buscar el tape, los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio, ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja Yo no tengo ganas de mediar, nada. Que vayan a buscar el tape, los jueces van a tener la oportunidad de dictaminar. Yo puse una cifra y creo que la voy a aumentar el día del juicio, ojalá sea condenado él y el grupo donde trabaja

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeleBizarra%2Fstatus%2F1708998799442469138%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1708998799442469138%7Ctwgr%5Ee18a1ac5162989be4159ed15c6211dbdde51807e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmarcelo-tinelli-le-hace-juicio-millonario-jonatan-vialeln-n564175&partner=&hide_thread=false Jonatan Viale le tiró un tremendo carpetazo al GARCA de Tinelli por sus presuntos negocios con Insaurralde:



"¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde?"

"Es un sistema corrupto (...) presentadores de TV corruptos" pic.twitter.com/S3ytGA01Ip — TeleBizarra (@TeleBizarra) October 3, 2023

"Ojalá esa condena también les sirva a un montón de chicos y familias del Hospital Garrahan que la están luchando, yo no quiero ningún peso para mí", sostuvo el conductor.

Además, Tinelli se refirió a qué fue lo que más le disgustó y deslizó también su molestia por la actitud de Viale cuando le preguntaron sobre el tema:

Es algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de pedir disculpas, además se hace el gracioso, entonces me parece que no da. No tengo ganas de rectificación porque la actitud no está, vos te das cuenta cuando alguien no está en la actitud, entonces lo dejamos en un juicio y que lo decida un Juez Es algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de pedir disculpas, además se hace el gracioso, entonces me parece que no da. No tengo ganas de rectificación porque la actitud no está, vos te das cuenta cuando alguien no está en la actitud, entonces lo dejamos en un juicio y que lo decida un Juez

La chicana de Viale a Tinelli por el juicio

El periodista Federico Flowers se comunicó por WhatsApp con la figura de LN+ para saber qué opinaba respecto a la demanda que le realizó el mítico conductor. Fiel a su estilo filoso, Viale respondió: "Estoy juntando guita, ¿tenés unos mangos?".

"Te tiene sin cuidado evidentemente", retrucó Flowers, ante lo que el ex A24 sentenció, sin recular: "Estamos haciendo una colecta con Maratea para juntar la guita. Abrazo grande. Sigo laburando, gracias".

image.png

