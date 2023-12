Rodolfo Tailhade, Santiago Bausili y los molinos de viento

Pero tampoco el CV ayuda a Tailhade porque, si bien fue subdirector del área Contrainteligencia, tras la salida de Jaime Stiuso y la creación de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), ninguna de sus investigaciones alcanzó el éxito que requiere su jefa, CFK.

La designación

Tailhade y el lobby del 'lawfare' apostaron mucho a un imposible: el juicio político a Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

En Tribunales se afirma que confiaron en exceso en un posible aporte de Ricardo Lorenzetti, ex presidente de la CSJN y enemigo declarado de los 3 mencionados.

Tal como era previsible, el intento no prosperó. La imputación sobre la obra social en manos de Maqueda, se cayó rápidamente. Y sólo quedó el ataque de Lorenzetti contra Rosatti utilizando a su mano derecha, Silvio Robles, algo que tampoco avanzó y terminó en una declaración testimonial de Lorenzetti porque no toleró el Game Over.

Obviamente, Rodolfo Tailhade posteó lo de Lorenzetti en reclamo a Mariano Cúneo Libarona, futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Embed Consulta, @m_cuneolibarona: como futuro Ministro de Justicia seguirá descalificando al proceso de juicio político como "infame" después de esta escandalosa nota de Lorenzetti, dando cuenta de la actividad delictiva de Silvio Robles, principal colaborador de Rosatti. pic.twitter.com/rqik8yxUzO — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) December 5, 2023

'Tocado'

Pero horas después, Tailhade tuvo que enfrentar una novedad: el 02/01/2023 el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, denunció que fue víctima de un robo de identidad ante la empresa de telefonía para duplicar su chip y acceder a sus conversaciones privadas. Y apuntó a Tailhade, quien afirmó que los diálogos de D'Alessandro ya estaban circulando más allá de su control eventual.

El expediente de D'Alessandro quedó en manos del juez Daniel Rafecas, quien, al igual que María Servini investigando el hackeo del teléfono de Diego Santilli, llegó al hacker misionero Núnes Pinheiro, quien también accedió a los teléfonos de los jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y de los camaristas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, todos en un mismo período de tiempo. El hacker afirmó que a él le encargó la tarea un misterioso usuario de Telegram que le pagó y luego desapareció.

Ahora, Rafecas decidió que lo mejor sería que el juez Martínez De Giorgi siga con la causa en el marco del megaexpediente sobre Zanchetta, buscando el misterioso usuario de Telegram. Esa conexidad fue cuestionada por el fiscal Gerardo Pollicita pero el juez Martínez de Giorgi estuvo de acuerdo. Y donde manda capitán, no manda marinero.

Pero en el nuevo escenario, Tailhade quedó imputado en el expediente conexo. Y la investigación quedaría a cargo de Alejandra Mangano.

Ahora la Corte Suprema tiene que definir si otro expediente más, con iguales personajes pero en jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, queda en manos del federal Martínez de Giorgi.

Pero ahora el statu-quo de Rodolfo Tailhade es otro, y Santiago Bausili fue confirmado en el BCRA.

Embed pic.twitter.com/TYrBqFnNFy — Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 6, 2023

La Grieta tendrá un nuevo capítulo, y recargado. Nicolás Posse no tiene mucha idea de qué es eso. Alguien debería explicárselo. Sus recomendaciones al Presidente electo, quien tampoco tiene mucha idea de Grieta porque lo simplificó todo en 'la Casta', que ahora parece que pasó al archivo, pueden tener consecuencias adversas para el ciclo institucional por comenzar.

El ex secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Santiago Bausili con Luis Caputo. Santiago Bausili y Luis Caputo.

