Enemistada con Javier Milei, Viviana Canosa buscaría canal

Si bien la conductora comenzó con el pie derecho en LN+, sus métricas estuvieron muy lejos de ser las que manejaba en el canal del Grupo América, tal vez debido al horario complicado que le asignaron (23:00). De este modo, su ciclo rara vez queda en el ranking de los más vistos en materia de noticias.

image.png A mediados de año, Canosa se distanció de Milei en medio de las denuncias contra el libertario por el armado de las listas.

Dicha cuestión podría salvarse ante el anuncio de Alfredo Leuco de que no continuará con la tira diaria de su programa, el cual inicia a las 22:00. Pero este no es el problema principal de la ex A24.

Lo que ocurre la imagen de Canosa se vio bastante esmerilada a raíz de su repentino cambio de parecer respecto a Milei, puesto que pasó de ser su gran aliada en los medios a llevar a cabo campaña sistemática en su contra. De más está decir que la victoria del economista la dejó muy mal parada.

Ante esto, se esparció el rumor de que la conductora habría manifestado su intención de ser contratada por TN. Sin embargo, lamentablemente para Canosa, este medio considera que es prácticamente imposible que tal pase se dé.

Sucede que, más allá de que el perfil de la periodista diste y mucho de los estándares que pretende el canal del Grupo Clarín, dicha señal tampoco se arriesgaría a la posibilidad de un entredicho con el Presidente electo, quien asumirá el próximo domingo.

Más allá de esto, Canosa aseguró ya tener espacio en otro canal de noticias en tira diaria a las 18:00 horas, pero no reveló de cuál se trataría.

