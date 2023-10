Mauricio Macri lo logró: Viviana Canosa cedió y apoyó a LLA

Durante su editorial la ex A24 manifestó: "Yo creo que mi acto democrático lo voy a hacer en estas elecciones yendo a fiscalizar. Yo voy a sentar el culo en una mesa, en una silla, y me voy a quedar a fiscalizar, creo que va a ser un aporte más importante a la democracia y a la república que estar sentada en un canal de televisión".

Argentina: un loquero a cielo abierto; el editorial de Viviana Canosa

Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia

"Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el culo y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria. Hagamos eso. A mí no me gusta ninguno de los dos candidatos. Por supuesto que hay uno que ni se me ocurriría, pero el otro con el que tengo mis diferencias, vayamos a fiscalizar, hagamos eso. Cuidemos los votos", agregó.

Pese a esto, la conductora no se privó de apuntar contra el espacio del economista. "Los del zoológico de Milei están todos guardados. Vieron que no apareció ninguno en televisión, están con los perros de Milei", ironizó.

"Sáquenme este zoológico. Yo creo que, cada tanto, les tiran un bife para comer, están guardados, los tienen escondido en los sótanos. ¿Alguien lo vio a (Ramiro) Marra? No tomé ni un fernet, no puedo creer lo que estamos viendo, es un loquero. Marra y (Lilia) Lemoine están desaparecidos", remató.

