Italia deja Ruta de la Seda: El desafío de no ofender a China

El propio ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani en el foro Adnkronos, se pronunció sobre el asunto precisando que "la Ruta de la Seda no es nuestra prioridad, hemos visto que la Ruta de la Seda no ha producido los efectos deseados, al contrario. Quien no forma parte de la ruta de la Seda obtuvo mejores resultados.