Lilia Lemoine, ultraverticalista: "Bregman es colectora de los K y Larreta"

"Mi objetivo es que la UCR salga de la Internacional Socialista"

"Tengo un objetivo que me fije hace tiempo: Lograr que la UCR abandone la Internacional Socialista y sea un partido de centro. Según Lemoine, la UCR es de centro."

Luego dice que Agustín Rombolá, el presidente de la Juventud Radical "es un cobarde", y también lo llamó "loco".

Según ella, los de la UCR y los de Pichetto no piensan en las consecuencias de toda legislación. "Lo único gratis en la vida es el amor".

Esto lo dice para frenar cualquier reforma previsional de la UCR, CC-ARI y Hacemos Coalición Federal.

¿Creen que Milei no querría triplicar la jubilación mínima hoy día? Pero no somos Japón. Venimos de 100 años de decadencia. Si la izquierda no pudo destruir a la Argentina en 100 años, habla muy bien de la Argentina. No tenemos crédito ni credibilidad y la población desesperada porque no puede pagar los impuestos.