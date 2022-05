Furia en Página12 por insólito anuncio de Grupo Octubre

image.png A través de su cuenta de Twitter, los trabajadores agrupados de Página12 anuncian sus medidas.

Mientras tanto, los delegados del diario fundado por Jorge Lanata en 1987 aún no se han expedido respecto a esta noticia. Lo cierto es que el medio está atravesando una crítica situación desde hace meses. El no gozar de la publicidad privada (apenas sobrevive con la oficial) ni tampoco el fracaso de su modelo de suscripción (derivado de la escasa popularidad del gobierno) han puesto sus números en rojo. Pero no es lo único.