A Martín Palermo no le dieron los refuerzos y dejó Aldosivi

MARTINPALERMORENUNCIAALDOSIVIFOTO3.jpg Martín Palermo renunció como DT de Aldosivi a causa de que la dirigencia del “Tiburón” le negó la posibilidad de reforzar el plantel.

En los primeros días de marzo, habían circulado rumores sobre su presunta intención de dejar el club, pero eso finalmente no ocurrió y el propio entrenador desmintió esas versiones y aseguró que cumpliría su contrato.

“Les doy toda la tranquilidad de que mientras mi contrato esté vigente me entregaré al máximo por el club”, aseguró entonces.

En la Ciudad Feliz afirman allegados a los dirigentes de Aldosivi que la razón sería una situación personal de Palermo. Pero había trascendido cierta tensión entre el entrenador y la conducción del fútbol de Aldosivi, que tiene al empresario José Moscuzza como líder (acompañado por su hijo, vicepresidente de la institución) y a Ciro Lubrano como manager. Con éste último habría ingresado en una relación difícil que derivó en este abrupto desenlace, según una nota publicada en el Diario La Nación.

MARTINPALERMORENUNCIAALDOSIVIFOTO4.jpg Martín Palermo renunció como DT de Aldosivi a causa de que la dirigencia del “Tiburón” le negó la posibilidad de reforzar el plantel.

Palermo, según confiaron fuentes de su cercanía, esperaba además gestos de respaldo más contundentes de parte del club para encarar esta nueva etapa. Sobre todo cuando en el horizonte vuelve a asomar el regreso de los descensos, cuestión que todavía mantiene al club marplatense entre los posibles candidatos si no logra mantener una buena campaña, según reveló el artículo publicado por el Diario La Nación.

A la fecha no había recibido novedades de refuerzos, que por cierto necesitaba para tener mejores posibilidades, sino que además no deja de sonar la posible salida de alguna de sus figuras. En particular de habla de Martín Cauteruccio, el goleador, que tendría propuestas de Rosario Central y San Lorenzo.

MARTINPALERMORENUNCIAALDOSIVIFOTO5.jpg Martín Palermo renunció como DT de Aldosivi a causa de que la dirigencia del “Tiburón” le negó la posibilidad de reforzar el plantel.

La campaña de Palermo en el Tiburón fue positiva, incluso mejoró y levantó a un equipo que venía muy mal con la conducción de Fernando Gago. El ciclo Palermo fue positivo en Aldosivi incluso más allá del desenlace final marcado. Bajo su gestión, el equipo jugó 27 partidos, ganó 12, empató 5 y perdió 10. En el último certamen, apostó por un juego directo y el doble 9 compuesto por Martín Cauteruccio, una de las figuras, y Santiago Silva.

Alejandro Fantino no va y los K contraatacan

Caos en el Grupo Octubre: Perdería El Nueve y resurge IP

Madura el KO: TyC Sports en pesos, ESPN en dólares

Los 5 mejores restaurantes en Tigre frente al río

Boca le dedicó los memes a Salvio, Vignolo y Teo Gutiérrez