Diego Leuco analizó la vuelta de La Peña de Morfi junto a Carina Zampini

El mensaje de Lizy Tagliani previo al inicio de La Peña de Morfi

La salida de Lizy Tagliani de La Peña de Morfi generó repercusión entre los seguidores del ciclo de Telefe, que el domingo (12/04/) estrenó su décima temporada con una renovada conducción. En esta nueva etapa, Carina Zampini tomó el lugar que dejó vacante la humorista, acompañando a Diego Leuco.

La artista rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención. Fiel a su estilo, eligió evitar cualquier tipo de polémica y apostó por un tono cálido, cargado de agradecimiento y humor hacia el producto que la tuvo como una de sus figuras.

“Un lugar donde fuiste feliz hoy vuelve a abrir sus puertas. Gracias por estos dos años”, escribió la conductora, destacando el espíritu familiar.

Su mensaje vía Instagram dejó en claro que su salida se dio en buenos términos y que guarda un grato recuerdo de su paso por el canal de las pelotas.

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