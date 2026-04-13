El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe en su décima temporada encuentra a Diego Leuco en un momento de madurez profesional y fuerte conexión emocional con el producto. En diálogo con revista GENTE, el conductor expresó su entusiasmo por volver a encabezar uno de los programas más queridos de la televisión.
"LA VEO CONTENTA"
Diego Leuco analizó la vuelta de La Peña de Morfi junto a Carina Zampini
El conductor habló del actual formato de La Peña de Morfi, la huella de Gerardo Rozín y las expectativas frente al recambio tras la salida de Lizy Tagliani.
El periodista destacó el clima interno del equipo y el amor con el que se produce cada emisión. Esa energía, según remarcó, es clave para sostener el espíritu del formato. Además, aseguró que la expectativa previa sigue intacta pese al paso del tiempo. En su reflexión, también puso en valor el legado de Gerardo Rozín, impronta continúa marcando el rumbo del programa. Señaló que no se trata de un envío más, sino de un espacio con identidad propia y estándares exigentes.
Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la incorporación de Carina Zampini, quien se suma como conductora en reemplazo de Lizy Tagliani. El conductor destacó la química entre ambos, forjada previamente en LUZU TV, lo que facilitó la dinámica sin necesidad de ensayos. Además, valoró el regreso de la actriz a un formato que conoce desde sus inicios. Su presencia aporta frescura y continuidad al mismo tiempo.
Con una década al aire, pretende a renovar su propuesta sin perder su esencia original. La combinación de música, actualidad, gastronomía y humor sigue siendo el sello distintivo del ciclo. En este contexto, la nueva dupla de conducción aparece como una de las grandes apuestas del año. Leuco se mostró confiado en que el resultado será positivo y cercano al público. Así, busca reafirmarse como un clásico dominical, equilibrando tradición e innovación.
El mensaje de Lizy Tagliani previo al inicio de La Peña de Morfi
La salida de Lizy Tagliani de La Peña de Morfi generó repercusión entre los seguidores del ciclo de Telefe, que el domingo (12/04/) estrenó su décima temporada con una renovada conducción. En esta nueva etapa, Carina Zampini tomó el lugar que dejó vacante la humorista, acompañando a Diego Leuco.
La artista rompió el silencio a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente llamó la atención. Fiel a su estilo, eligió evitar cualquier tipo de polémica y apostó por un tono cálido, cargado de agradecimiento y humor hacia el producto que la tuvo como una de sus figuras.
“Un lugar donde fuiste feliz hoy vuelve a abrir sus puertas. Gracias por estos dos años”, escribió la conductora, destacando el espíritu familiar.
Su mensaje vía Instagram dejó en claro que su salida se dio en buenos términos y que guarda un grato recuerdo de su paso por el canal de las pelotas.
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