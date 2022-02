Pierda 10 libras en 2 semanas con esta dieta, dicen expertos

Adelgazar: ¿Cómo perder 10 libras?

La dieta de la Clínica Mayo está compuesta por dos fases, y en la primera de ellas podrías adelgazar hasta 10 libras en dos semanas, según la Clínica Mayo.

Etapa 1: "¡Piérdelo!"

En esta primera fase es donde puedes ver mejores resultados de pérdida de peso. Durante esta etapa deberás enfocarte en los hábitos de estilo de vida saludable y abandonar los hábitos poco saludables.

El sitio especializado Eat This, Not That! identifica los cambios que hay que hacer para adelgazar, según la Clínica Mayo:

Comer un desayuno saludable

Consumir por lo menos cuatro porciones de verduras y frutas al día

Comer cereales integrales como arroz integral y cebada

Elegir las grasas saludables como el aceite de oliva, limitar las grasas saturadas y evitar las grasas trans

Caminar o hacer ejercicio durante 30 minutos o más todos los días

Evitar comer azúcar agregada

Abstenerse de picar, excepto frutas y verduras

Limitar el consumo de carne y productos lácteos enteros

No comer mientras ve la televisión

Evitar comer fuera, a menos que la comida que ordene siga las reglas de la dieta

Llevar un diario de alimentos, actividades y objetivos

Etapa 2: "¡Vívelo!"

Esta fase comprende un enfoque para toda la vida sobre la salud. Utilizarás lo que has aprendido en la primera fase para adelgazar, pero podrás romper las reglas de vez en cuando.

Según los expertos de clínica Mayo, en esta fase, te informas más sobre:

Elecciones de alimentos

Tamaños de las porciones

Planificación del menú

Actividad física

Ejercicio

Maneras de mantener hábitos saludables

Esta fase puede ayudarte a mantener tu peso meta de forma permanente.

Por ejemplo, US News and World Report lo explica:

"Calculará la cantidad de calorías que puede comer mientras pierde un par de libras por semana. Pero en lugar de contar las calorías de cada grano de arroz (integral) que come, se concentrará en las porciones".

Y continúa:

"En un plan de 1400 calorías, por ejemplo, se permiten cuatro o más porciones de frutas y verduras, cinco porciones de carbohidratos, cuatro de proteínas/lácteos y tres de grasas".

¿Cuántos kilos se pierden con la dieta de Clínica Mayo?

De acuerdo con expertos de la Clínica Mayo: "Esta dieta está diseñada para ayudarte a adelgazar de 6 a 10 libras (2,7 a 4,5 kilogramos) durante la fase inicial de dos semanas".

Después, haces la transición a la segunda etapa, en la que sigues con la pérdida de peso, de 1 a 2 libras (0,5 a 1 kilogramo) por semana hasta alcanzar tu peso meta.

Y afirman:

Al continuar con los hábitos de vida que aprendiste, puedes mantener tu peso meta de por vida.