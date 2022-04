Isoflavonas refuerza el corazón (¡Viva el tofu!)

El tofu se originó en China y se ha consumido dentro de China durante más de 2.000 años, desde la dinastía Han. La leyenda china atribuye su invención al príncipe Liu An (falleció en el 122 a. C.) de la provincia de Anhui. El tofu llegó a Japón durante el período Nara (entre 710 d.C. y 794 d. C.), y a Vietnam durante los siglos X y XI.