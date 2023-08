Falta de vitamina B12: Cuidado con este síntoma en tu lengua

¿Cómo saber si me falta la vitamina B12? ¿Qué síntomas tiene una persona cuando le falta vitamina B12? ¿Qué provoca la falta de vitamina B12 en el cuerpo? La vitamina B12 tiene un papel esencial en el cuerpo: ayuda a la formación glóbulos rojos, el metabolismo celular, la función nerviosa y la producción de ADN. Sin embargo, cuando los niveles de vitamina B12 no son óptimos, se pueden presentar algunos síntomas de alerta que no se deben ignorar, incluyendo un síntoma en la lengua que algunos lo califican como inusual.