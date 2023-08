Famosa nutricionista advierte sobre la moda de comer sano

"Los argentinos estamos obsesionados con el cuerpo y es muy fácil vendernos cualquier cosa. Por otro lado me preocupa que nadie salga a condenar con fuerza la pornografía alimentaria, como llamo a las hamburguesas de cuatro panes, por ejemplo. Para que un sandwich se pueda comer bien tiene que entrar en la boca. Y si no se puede morder de un bocado es porque algo no encaja", agrega la experta.