El ejercicio que recomienda Harvard si nunca tienes tiempo

Harvard ha revelado una manera de mantener el cuerpo saludable y que puede ser de gran ayuda para aquellas personas que casi nunca tienen tiempo para hacer ejercicio físico. Y es que, no tener tiempo para ejercitarse es más común de lo que parece, sin embargo, para nadie es un secreto que cada vez hay más evidencia científica que relaciona el ejercicio físico con la buena salud. Pero, ¿Cómo puedo hacer ejercicio si trabajo todo el día? ¿Cuál es el ejercicio que recomienda Harvard? ¿Qué hacer si no tienes tiempo para hacer ejercicio? He aquí el método que propone la Universidad de Harvard en un estudio publicado recientemente.