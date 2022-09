Este es el peor hábito de café para tus problemas de sueño

¿Qué cosas producen insomnio? ¿Qué no debes hacer cuando tienes insomnio? ¿Por qué no puedo dormir? Si sufres insomnio y eres de los que no puede parar de tomar café, puede que tu problema de sueño empeore. Y es que, justamente, uno de los efectos secundarios del café es que produce insomnio, pero ¿Cuánto tiempo te quita el sueño esta bebida? Profundicemos.