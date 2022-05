Esta es una de las mejores vitaminas para tus huesos

Incluso, los niveles bajos de vitamina k se han relacionado con un riesgo de fracturas de huesos, baja densidad ósea y osteoporosis.

"La deficiencia de vitamina K podría reducir la fuerza de los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis ya que el cuerpo necesita la vitamina K para la salud ósea", insisten los National Institutes of Health.

La buena noticia, es que la vitamina K puede formar parte de nuestra dieta gracias a varios alimentos que ya veremos.

Dieta: ¿Qué alimento tiene más vitamina K?

La vitamina K se encuentra naturalmente en muchos alimentos y puede ser incluida de manera fácil en la dieta.

De hecho, el sitio especializado Healthline, indica que dado que se necesita más investigación sobre el papel de los suplementos de vitamina K, "puede ser mejor consumir alimentos ricos en vitamina K".

Para obtener las cantidades recomendadas de vitamina K, hay que incluir en la dieta:

• Hortalizas de hojas verdes como la espinaca, col rizada, brócoli y lechuga

• Aceites vegetales

• Frutas como higos y arándanos azules

• Carne, queso, huevos y granos de soja

Vitaminas y osteoporosis

Hay cierta investigación que ha relacionado la vitamina K con un menor riesgo de tener osteoporosis.

La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos. Los adelgaza y vuelve frágiles. Muchas personas no presentan síntomas hasta que sufren una fractura ósea.

Healthline ubica la vitamina K entre los suplementos para ayudar a controlar o prevenir la osteoporosis.

Mientras, los National Institutes of Health dicen:

"Algunos estudios de investigación indican que las personas que consumen más alimentos ricos en vitamina K tienen huesos más fuertes y menos probabilidades de romperse la cadera que las personas que consumen menos de estos alimentos".

Y continúa:

"Un par de estudios han descubierto que tomar suplementos de vitamina K mejora la fuerza de los huesos y las probabilidades de romperse un hueso, pero otros estudios no llegaron a la misma conclusión".

De todos modos, se sabe que tener huesos fuertes contribuye a reducir el riesgo de padecer osteoporosis.

¿Cuánta vitamina k se debe consumir al día?

Para los adultos mayores de 18 años, la ingesta diaria recomendada se establece en 90 mcg por día para las mujeres, y 120 mcg por día para los hombres.

Es importante señalar que la vitamina K puede interferir con varios medicamentos, incluidos anticoagulantes. Por eso, si va a tomar suplementos de vitamina K, es importante que hable antes con su médico.

Otras vitaminas para los huesos

Vitamina D

Una dieta con vitamina D también contribuye a la salud de los huesos. MedlinePlus (el servicio de información de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos) explica que la vitamina D es clave porque "ayuda a su cuerpo a absorber el calcio".

Vitamina C

Aunque generalmente no asociamos la vitamina C con la salud de los huesos, resulta que "es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. La vitamina C también es vital para el proceso de curación del cuerpo", dice la Clínica Mayo.

