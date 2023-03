Cuidado: El famoso alimento que relacionan con Alzheimer

Otro problema es que el proceso de refinado despoja a los cereales del salvado y el germen y la única parte restante es el almidón, explican los expertos.

"Las personas que consumen en exceso alimentos con almidón, como pan, pasta y arroz también tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer", señala la doctora Amber O'Brien en el sitio Eat This, Not That.

Estudio de Alzheimer

Algunos estudios han relacionado el consumo de carbohidratos refinados con mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Aquí una investigación publicada en Alzheimer's Association.

En primer lugar, los investigadores justificaron el estudio tomando en cuenta que, en modelos animales, se ha demostrado que los carbohidratos refinados empeoran la enfermedad de Alzheimer.

Sin embargo, se desconocían los efectos a largo plazo de la ingesta elevada de carbohidratos refinados sobre el riesgo de demencia y Alzheimer.

Además, poco se conocía de la interacción entre carbohidratos y el alelo ε4 de la apolipoproteína E ( APOE -ε4), un gen que aumenta el riesgo de que una persona desarrolle la enfermedad de Alzheimer.

"Nuestro estudio investigó si las dietas ricas en carbohidratos refinados están asociadas con el riesgo de demencia y Alzheimer", se indica en el trabajo científico.

Para ello, los investigadores cuantificaron la carga glucémica (GL) en 2777 participantes de edad avanzada del Estudio de tres ciudades francesas (Estudio 3C) para estimar la ingesta de carbohidratos refinados.

Luego, evaluaron las asociaciones entre carga glucémica y el riesgo de demencia y Alzheimer, y la interacción con APOE -ε4 durante un período de 12 años.

Alimento malo para el Alzheimer

Después de ajustar los posibles factores de confusión, los investigadores hallaron que "la carga glucémica alta en la merienda se asoció con un mayor riesgo de demencia y Alzheimer en los portadores de APOE-ε4".

Y concluyeron:

Este estudio destaca que las dietas ricas en carbohidratos refinados son un factor de riesgo para la demencia y la Alzheimer en los portadores de APOE -ε4. Este estudio destaca que las dietas ricas en carbohidratos refinados son un factor de riesgo para la demencia y la Alzheimer en los portadores de APOE -ε4.

Otra investigación con personas mayores descubrió que aquellas que consumían más del 58% de sus calorías diarias en forma de carbohidratos tenían casi el doble de posibilidades de padecer deterioro mental leve y demencia, reseña Business Insider.

Pero, ¿Por qué los carbohidratos refinados son dañinos? Según expertos, este tipo de alimento puede provocar un aumento repentino de azúcar en la sangre y disparar el riesgo de diabetes. La diabetes se asocia con mayor probabilidad de Alzheimer y demencia.

También, el consumo regular de carbohidratos refinados puede conducir al aumento de peso, otro factor de riesgo de demencia y Alzheimer.

Una manera más saludable de comer este tipo de alimento es optar por la versión integral de pan, pasta y arroz.

¿Cómo evitar el Alzheimer de forma natural?

También tenga en cuenta que hay otras cosas por hacer cuando se trata de prevenir el Alzheimer y la demencia.

En ese sentido, Alzheimers.gov, el sitio del gobierno federal de los Estados Unidos que brinda información sobre la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas, recomienda lo siguiente:

Controle la presión arterial alta

Controle la glucosa (azúcar) en la sangre

Mantenga un peso saludable

Consuma una dieta saludable

Manténgase físicamente activo

Manténgase mentalmente activo

Manténgase en contacto con sus familiares y amigos

Hágase tratar los problemas de audición

Cuide su salud física y mental

Duerma bien

Evite lesiones en la cabeza

Ingiera menos alcohol

Deje de consumir tabaco

-------------------------------

Más contenido de Urgente24

La bebida impensada que ayuda a hidratarte, según la ciencia

Lo que el ejercicio puede hacer contra la depresión y ansiedad

Nuevo estudio advierte sobre dieta "tipo keto" por esto

Este alimento que usas siempre pone a tu hígado en riesgo

Signos de que alguien está en riesgo de suicidio y qué hacer