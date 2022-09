Cataratas y visión borrosa: Esta es la vitamina que necesitas

La mayoría de las cataratas están relacionadas con la edad. Y explican:

"Cuando usted es joven, los cristalinos están despejados. Alrededor de los 40 años de edad, las proteínas de los cristalinos comienzan a desintegrarse y se aglomeran. Esta aglomeración crea un área nublada en los cristalinos, llamada catarata".

¿Cuáles son las mejores vitaminas para los ojos?

El ácido ascórbico es el nombre químico de la vitamina C, un antioxidante que ayuda a proteger las células del cuerpo del daño causado por el estrés oxidativo.

Esta vitamina es esencial para el cuerpo y es muy valiosa para prevenir enfermedades de los ojos, como cataratas. Así lo han mostrado algunos estudios.

Un estudio dirigido por el Kings College de Londres y publicado en la revista 'Ophthalmology', observó el avance de las cataratas en los ojos de 324 pares de gemelos del registro de gemelos de Reino Unido.

Durante 10 años se les hizo seguimiento.

Para ello, los investigadores usaron el examen de las fotografías de las lentes de los participantes, para analizar el nivel de opacidad de la lente. Recordemos que con la catarata, la lente del ojo se vuelve nublada.

También midieron la ingesta de la vitamina C en los participantes utilizando un cuestionario de alimentos.

Los investigadores hallaron dos cosas, precisa Europa Press:

Los participantes que tomaban más vitamina C tenían un 33% menos de riesgo de que las cataratas progresen. Los participantes que tomaban más vitamina C tenían un 33% menos de riesgo de que las cataratas progresen.

También tenían lentes más claras a diferencia de los que habían consumido menos vitamina C. También tenían lentes más claras a diferencia de los que habían consumido menos vitamina C.

Finalmente, se cree que el aumento de la ingesta de vitamina C tiene un efecto protector sobre la progresión de la catarata porque eleva los niveles de vitamina C disponibles en el líquido ocular.

Alimentos con vitamina C

Un dato no menor, es que -en el estudio- el efecto protector de la vitamina C se observó mediante el consumo de alimentos, no así con los suplementos.

Por ello, los expertos insisten en incorporar alimentos ricos en vitamina C a la dieta.

Para ingerir las cantidades recomendadas de vitamina C -dicen los Institutos Nacionales de Salud- consuma alimentos variados como:

Frutas cítricas, como naranjas, pomelos, toronjas

Jugos de frutas cítricas

Pimientos rojos y verdes

Otras frutas como kiwi, melón, fresas y tomates

Verduras, como el brócoli

Algunos alimentos y bebidas fortificadas con vitamina C

¿Cuáles son los síntomas de cataratas en los ojos?

Al principio, las cataratas en los ojos podrían no presentar síntomas, pero con el paso del tiempo, las cataratas pueden causar cambios en su visión.

El Instituto Nacional de Ojos detalla los siguientes síntomas de cataratas en los ojos:

Visión nublada o borrosa

Tiene problemas para leer

Los colores se ven opacos

No puede ver bien en las noches

Las lámparas, la luz del sol o los focos de los autos se ven demasiado brillantes

Ve una aureola alrededor de las luces

Ve doble

Debe cambiar a menudo su receta oftalmológica para anteojos

------------------------------

Más contenido de Urgente24

El té definitivo para bajar el azúcar en sangre y la inflamación

Dientes con sarro: Cómo evitarlo y eliminar la placa dental

Estos son los verdaderos beneficios del baño de agua helada

Este hábito aumenta tu riesgo de Alzheimer en el futuro

Este es el efecto en la salud mental de pasar un rato en la naturaleza