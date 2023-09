5 trucos de un experto en sueño para que tu cerebro descanse

Entre las cosas que se pueden hacer para que el cerebro descanse mejor, Garfield, quien suma una década estudiando el sueño, comparte cinco recomendaciones para todos:

Dormir lo suficiente

Aunque algunas personas dicen que sólo necesitan pocas horas de sueño, se cree que la mayoría de los adultos requieren 7 o más horas de sueño de buena calidad todas las noches. Garfield coincide y dice que, lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas por noche para los adultos, dependiendo de la edad.

"No es algo en lo que la gente piense habitualmente, y se sorprenden bastante cuando les digo: 'Bueno, pero si no duermes bien, eso te traerá todas estas cosas desagradables'", explica. "La gente dice: 'Oh, sí, pero yo puedo dormir 4 horas por noche y estoy bien', y no entienden que en realidad los efectos acumulativos a lo largo del tiempo realmente no son buenos".

Establecer un horario de sueño

Tener un horario similar todos los días para acostarse y levantarse es una de las cosas que más se recomienda. Si bien esto puede ser complejo por las ocupaciones diarias, se debe establecer un horario de sueño la mayoría de los días de la semana. Esto es importante porque te prepara para dormir esas 7 a 9 horas necesarias. "Muchos de nosotros no lo hacemos", dice la experta.

Probar una siesta

Echarse una siesta puede ser bueno para el cerebro, siempre que no sea por mucho tiempo. Algunos estudios lo han sugerido y Garfield lo explica: "Quizá hasta unos 30 minutos, porque sabemos que eso es bastante beneficioso para el cerebro. Así que, literalmente, nos tomamos un descanso e intentamos dormirnos durante un rato".

Hacer ejercicio físico

El ejercicio físico es clave para la buena salud, incluyendo la del cerebro. Y es que, hacer ejercicio también es una manera de hacer que el cerebro se relaje. "Hay muchas pruebas que sugieren que salir a la calle y dar un paseo es realmente beneficioso, sobre todo desconectar de los dispositivos y estar en contacto con la naturaleza", dice la experta.

Hacer algo que no te haga pensar

Finalmente, Garfield recomienda hacer algo que no te haga pensar. "Creo que recomendar cosas como la meditación y la atención plena es muy obvio. Pero, en realidad, a mucha gente le resulta muy difícil, yo incluida", dice.

En esos casos, la experta recomienda otras actividades para darle un respiro al cerebro como: Ver la televisión (pero nada relacionado con el trabajo) o incluso hacer las compras.

¿Qué pasa si no duermo?

Tomando en cuenta todo lo anterior, es importante recordar que el insomnio afecta a un número alarmante de personas y puede traer consecuencias serias, como:

Disminuir la energía

Afectar el estado de ánimo

Causar irritabilidad

Provocar depresión y ansiedad

Aumentar riesgo de presión arterial alta

Aumentar riesgo de enfermedad cardiovascular

Aumentar riesgo de obesidad

Aumentar riesgo de diabetes tipo 2

Afectar la liberación de hormonas

Disminuir la calidad de vida

