U. de Chile 1 - Independiente 0: en un partido electrizante, la U. saca ventaja

En el duelo de 8avos de Copa Sudamericana, Independiente se va al entretiempo abajo en el marcador. Había empezado mejor que su rival, pero se fue cayendo.

13 de agosto de 2025 - 21:14

EN VIVO

Independiente visita a la Universidad de Chile a partir de las 21.30. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el Rojo y la U. juegan el primer partido de la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

VIDEO: El panorama empeora para Independiente y Abaldo se va expulsado por doble amarilla

Malas noticias para el Rojo en su mejor momento: Freire se lesionó solo y pide el cambio

El zaguero sintió un dolor muscular e inmediatamente se tiró al suelo para pedir el cambio.

Independiente tiene otra energía y decisión para ir a buscar el empate

El ingreso de Ávalos le da réditos al equipo de Julio Vaccari, que ahora tiene más potencia ofensiva

Comienza el 2T

Final del 1T

El equipo argentino se pierde en su propio frenesí

¡Gol de la U. de Chile! VIDEO: el Rojo marcó mal en la frontal del área y Assadi pone el 1 a 0

El Rojo deberá tener cuidado en ESA faceta si quiere presionar alto a su rival

El equipo de Vaccari presiona cerca del arco rival y no deja avanzar a la U. Pero el conjunto chileno es un equipo que tiene buen trato con la pelota y, cuando logra romper esa presión del Rojo, pone a Independiente a correr de atrás y genera peligro. El Rojo deberá tener cuidado con las transiciones.

Independiente es incisivo y genera peligro, ante un rival que se siente agobiado

El Rojo empezó muy activo y no se siente visitante

Comienza el 1T

Julio Vaccari repite la fórmula que le dio buenos resultados ante River

Matías Abaldo, reciente refuerzo del Rojo, vuelve a ser titular. El delantero tuvo un gran partido ante el Millonario y es una alternativa fresca en la posición de 9 para el equipo de Vaccari.

El Rojo va contra uno de los animadores del torneo chileno

La U. ha sido uno de los mejores esta temporada en el campeonato de Chile. Está segundo, aunque algo lejos del primero, Coquimbo Unido. Más allá de esa buena posición, lo cierto es que su presente es muy irregular, entre triunfos, empates y derrotas.

Cómo terminaron la fase de grupos Independiente y la U.

El Rojo finalizó primero del Grupo A con 12 puntos. Sumó cuatro victorias y una derrota.

Por su parte, la U. viene de la Copa Libertadores. Finalizó tercero en el Grupo A (detrás de Estudiantes y Botafogo) y su tercer puesto le permitió continuar pero en la Sudamericana.

Equipo confirmado en Independiente

Rey; Vera, Lomónaco, Freire, Zabala; Cedrés, Loyola, Cabral; Mazzanti, Abaldo, Montiel

