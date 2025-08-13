Independiente visita a la Universidad de Chile a partir de las 21.30. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, el Rojo y la U. juegan el primer partido de la llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
U. de Chile 1 - Independiente 0: en un partido electrizante, la U. saca ventaja
En el duelo de 8avos de Copa Sudamericana, Independiente se va al entretiempo abajo en el marcador. Había empezado mejor que su rival, pero se fue cayendo.
-
23:01
VIDEO: El panorama empeora para Independiente y Abaldo se va expulsado por doble amarilla
-
22:52
Malas noticias para el Rojo en su mejor momento: Freire se lesionó solo y pide el cambio
-
22:46
Independiente tiene otra energía y decisión para ir a buscar el empate
-
22:39
El ingreso de Ávalos le da réditos al equipo de Julio Vaccari, que ahora tiene más potencia ofensiva
-
22:38
Comienza el 2T
-
22:19
Final del 1T
-
22:12
El equipo argentino se pierde en su propio frenesí
-
21:52
¡Gol de la U. de Chile! VIDEO: el Rojo marcó mal en la frontal del área y Assadi pone el 1 a 0
-
21:49
El Rojo deberá tener cuidado en ESA faceta si quiere presionar alto a su rival
-
21:43
Independiente es incisivo y genera peligro, ante un rival que se siente agobiado
-
21:35
El Rojo empezó muy activo y no se siente visitante
-
21:20
Comienza el 1T
-
21:17
Julio Vaccari repite la fórmula que le dio buenos resultados ante River
-
20:46
El Rojo va contra uno de los animadores del torneo chileno
-
20:43
Cómo terminaron la fase de grupos Independiente y la U.
-
20:41
Equipo confirmado en Independiente
