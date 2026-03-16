en vivo TV, HORA Y FORMACIONES Racing vs Estudiantes (RC): la Academia tiene una oportunidad única en su cancha

Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto FOTO CLAUDIO FANCHI NA Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto FOTO CLAUDIO FANCHI NA

Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura. La Academia necesita urgentemente cambiar la cara.