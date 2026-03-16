Racing Club y Estudiantes de Río Cuarto disputan su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 20 hs., la Academia recibe al Celeste en el Cilindro de Avellaneda. Jorge Baliño es el árbitro y Juan Pafundi lo acompaña en el VAR.
Racing vs Estudiantes (RC): la Academia tiene una oportunidad única en su cancha
Racing recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura. La Academia necesita urgentemente cambiar la cara.
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Racing necesita ganar para meterse en zona de playoffs. Pero, mucho más importante, necesita mejorar su funcionamiento, porque el 2026 hasta ahora ha sido decepcionante. Gustavo Costas no ha logrado dotar de nuevas características a su equipo -los refuerzos denominados "creativos" no han dado réditos-, y mantiene las mismas formas que le dieron tantas alegrías en el pasado pero que, hoy, están desgastadas.
Luego de un olvidable empate 0-0 ante Sarmiento de Junín, vuelve a tener revancha este lunes ante un rival endeble: Estudiantes de Río Cuarto, el equipo que más partidos perdió del campeonato, que vio recientemente cómo la dirigencia despidió a Iván Delfino, el histórico entrenador que había logrado el tan ansiado regreso a Primera División.
Posibles formaciones de Racing y Estudiantes (RC)
El partido se transmite por ESPN Premium desde las 20 hs. Los posibles equipos son:
Racing: Lastra; Lozano, Maffini, Valenti, Ostchega; Garnerone, Cabrera, Romero, Alanis; Bajamich, Ferreira
Estudiantes: Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo, Rojas; Zaracho, Sosa, Fernández; Solari, Pizarro, Vergara
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