Atlético Tucumán y Racing se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 21.15, el Decano recibirá a la Academia en tierras norteñas, en un partido que tiene a ambos equipos con un deseo similar: volver a ganar.
Racing 1-0 Atlético Tucumán: la Academia busca un triunfo urgente
Racing viaja al norte para enfrentarse a Atlético Tucumán, que acaba de sellar el vínculo con Julio César Falcioni como nuevo DT.
22:17
Comienza el 2T
22:02
Final del 1T
21:50
¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara corre a campo abierto y pone el 1-0
21:45
Duvan Vergara, el más incisivo de un Racing con poca movilidad
21:30
A la Academia le cuesta generar juego, y el Decano plantea un partido incómodo
21:19
Comienza el partido
20:41
Por qué Gustavo Costas no viajó a Tucumán con el plantel
20:09
Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina
19:49
Por qué todavía no dirige Julio César Falcioni en Atlético Tucumán
19:22
La "suerte" de la Academia: las 5 bajas sensibles en el equipo de Costas
18:54
Atento Racing: esta noche comienza la Copa Sudamericana y se definen sus posibles rivales
18:18
Huracán, Belgrano y más: todos los partidos de la fecha 8 en un martes a puro fútbol
17:50
TV: Dónde ver el Racing vs. Atlético Tucumán
17:50
Árbitro y VAR del partido
17:50
Posibles formaciones de ambos equipos
Racing y Atlético Tucumán llegaron urgidos al partido de esta noche. Ambos con un andar errático en el Torneo Apertura 2026, necesitan empezar a sumar puntos para no perder pisada de cara a los playoffs.
El Decano tiene nuevo técnico: Julio César Falcioni. El entrenador está en la tribuna, para que sea en los próximos días que comience a trabajar. Llega en reemplazo de Hugo Colace, que pegó el portazo por los malos resultados. En lo que va del campeonato el conjunto tucumano perdió 4 veces, empató 2 y ganó solo una -a Estudiantes de Río Cuarto-.
Enfrente, Racing está urgido pisar firme. Mantiene una irregularidad incómoda, con 3 derrotas, 2 victorias y un empate. Pero lo más preocupante es el funcionamiento colectivo del equipo, que no encontró una nueva versión con las incorporaciones de Miljevic y Carboni en el plantel.
Por si eso fuera poco, Carboni sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será baja hasta fin de año. El joven había llegado a préstamo del Inter hasta fines de 2026, y ya se había roto los ligamentos cruzados en octubre de 2024 -reapareció recién a mediados de 2025-. Tampoco está Miljevic, que se fue expulsado en el partido pasado contra la Lepra.
A ellos se suman las lesiones de Maravilla Martínez y Baltasar Rodríguez, y la ausencia de Martirena por motivos personales.
