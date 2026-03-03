Racing 1-0 Atlético Tucumán: la Academia busca un triunfo urgente

Atlético Tucumán y Racing se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 21.15, el Decano recibirá a la Academia en tierras norteñas, en un partido que tiene a ambos equipos con un deseo similar: volver a ganar.

Racing y Atlético Tucumán llegaron urgidos al partido de esta noche. Ambos con un andar errático en el Torneo Apertura 2026, necesitan empezar a sumar puntos para no perder pisada de cara a los playoffs.

El Decano tiene nuevo técnico: Julio César Falcioni. El entrenador está en la tribuna, para que sea en los próximos días que comience a trabajar. Llega en reemplazo de Hugo Colace, que pegó el portazo por los malos resultados. En lo que va del campeonato el conjunto tucumano perdió 4 veces, empató 2 y ganó solo una -a Estudiantes de Río Cuarto-.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Enfrente, Racing está urgido pisar firme. Mantiene una irregularidad incómoda, con 3 derrotas, 2 victorias y un empate. Pero lo más preocupante es el funcionamiento colectivo del equipo, que no encontró una nueva versión con las incorporaciones de Miljevic y Carboni en el plantel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por si eso fuera poco, Carboni sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será baja hasta fin de año. El joven había llegado a préstamo del Inter hasta fines de 2026, y ya se había roto los ligamentos cruzados en octubre de 2024 -reapareció recién a mediados de 2025-. Tampoco está Miljevic, que se fue expulsado en el partido pasado contra la Lepra.

A ellos se suman las lesiones de Maravilla Martínez y Baltasar Rodríguez, y la ausencia de Martirena por motivos personales.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara corre a campo abierto y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2028996828205596686&partner=&hide_thread=false VERGARA ENCARÓ, GAMBETEÓ Y GOLAZO DE RACING La Academia le está ganando 1-0 a Atlético Tucumán.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rPBOqwG5sa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 4, 2026

Live Blog Post Duvan Vergara, el más incisivo de un Racing con poca movilidad

Live Blog Post A la Academia le cuesta generar juego, y el Decano plantea un partido incómodo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Por qué Gustavo Costas no viajó a Tucumán con el plantel El DT tuvo un inconveniente familiar que atender. Falleció su suegro, y es por eso que Costas viajó a Paraguay junto a su mujer -ella es paraguaya-, para acompañar el delicado momento. De esta manera, el entrenador no viajó con el plantel a Tucumán y se sumó después, en un vuelo privado que Racing le facilitó. VER +

Live Blog Post Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina El experimentado entrenador inaugura, a sus 69 años, un nuevo capítulo de su carrera. Antes de Atlético Tucumán dirigió otros 9 equipos: Banfield, Boca, Independiente, Vélez, Olimpo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, All Boys y Quilmes.

Live Blog Post Por qué todavía no dirige Julio César Falcioni en Atlético Tucumán Julio César Falcioni es el nuevo entrenador del Decano. El club tucumano despidió a Hugo Colace, que acumuló 4 derrotas, dos empates y una victoria en el Apertura 2026. El ex Boca, Banfield e Independiente estará en el palco del Estadio Monumental José Fierro, pero aun no se pone el buzo de entrenador y lo hará en los próximos días. "Con una destacada trayectoria en el fútbol argentino, Falcioni llega al Gigante del Norte para encabezar un nuevo proceso deportivo", lo presentó ATU. VER +

Live Blog Post La "suerte" de la Academia: las 5 bajas sensibles en el equipo de Costas Racing viaja a Tucumán sin cuatro futbolistas importantes. Los motivos son diferentes: Valentín Carboni: rotura de ligamentos cruzados

Maravilla Martínez: esguince de grado 2

Baltasar Rodríguez: traumatismo en cresta ilíaca derecha

Gastón Martirena: no viajó por motivos personales

Matko Miljevic: fue expulsado en el partido anterior, ante Independiente Rivadavia VER +

Live Blog Post Atento Racing: esta noche comienza la Copa Sudamericana y se definen sus posibles rivales Este martes comienza la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son: Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Independiente Petrolero vs. Guabirá

Deportes Cobresal vs. Audax Italiano

Puerto Cabello vs. Monagas

Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso VER +

Live Blog Post Huracán, Belgrano y más: todos los partidos de la fecha 8 en un martes a puro fútbol Además del cotejo entre Decano vs. Academia, otros dos partidos se juegan este martes por la fecha 8 del Torneo Apertura: Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de Río Cuarto

Huracán vs. Belgrano VER +

Live Blog Post TV: Dónde ver el Racing vs. Atlético Tucumán El partido se transmite por el canal de TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Sebastián Echenique será el árbitro del partido y Sebastián Habib lo acompañará en el VAR.