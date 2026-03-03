urgente24
Racing 1-0 Atlético Tucumán: la Academia busca un triunfo urgente

Racing viaja al norte para enfrentarse a Atlético Tucumán, que acaba de sellar el vínculo con Julio César Falcioni como nuevo DT.

3 de marzo de 2026 - 17:57

EN VIVO

Atlético Tucumán y Racing se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. Desde las 21.15, el Decano recibirá a la Academia en tierras norteñas, en un partido que tiene a ambos equipos con un deseo similar: volver a ganar.

Racing y Atlético Tucumán llegaron urgidos al partido de esta noche. Ambos con un andar errático en el Torneo Apertura 2026, necesitan empezar a sumar puntos para no perder pisada de cara a los playoffs.

El Decano tiene nuevo técnico: Julio César Falcioni. El entrenador está en la tribuna, para que sea en los próximos días que comience a trabajar. Llega en reemplazo de Hugo Colace, que pegó el portazo por los malos resultados. En lo que va del campeonato el conjunto tucumano perdió 4 veces, empató 2 y ganó solo una -a Estudiantes de Río Cuarto-.

Enfrente, Racing está urgido pisar firme. Mantiene una irregularidad incómoda, con 3 derrotas, 2 victorias y un empate. Pero lo más preocupante es el funcionamiento colectivo del equipo, que no encontró una nueva versión con las incorporaciones de Miljevic y Carboni en el plantel.

Por si eso fuera poco, Carboni sufrió la rotura de ligamentos cruzados y será baja hasta fin de año. El joven había llegado a préstamo del Inter hasta fines de 2026, y ya se había roto los ligamentos cruzados en octubre de 2024 -reapareció recién a mediados de 2025-. Tampoco está Miljevic, que se fue expulsado en el partido pasado contra la Lepra.

A ellos se suman las lesiones de Maravilla Martínez y Baltasar Rodríguez, y la ausencia de Martirena por motivos personales.

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE RACING! VIDEO: Vergara corre a campo abierto y pone el 1-0

Duvan Vergara, el más incisivo de un Racing con poca movilidad

A la Academia le cuesta generar juego, y el Decano plantea un partido incómodo

Comienza el partido

Por qué Gustavo Costas no viajó a Tucumán con el plantel

El DT tuvo un inconveniente familiar que atender. Falleció su suegro, y es por eso que Costas viajó a Paraguay junto a su mujer -ella es paraguaya-, para acompañar el delicado momento.

De esta manera, el entrenador no viajó con el plantel a Tucumán y se sumó después, en un vuelo privado que Racing le facilitó.

Falcioni es nuevo DT de Atlético Tucumán y será su décimo equipo: todos los clubes que dirigió en Argentina

El experimentado entrenador inaugura, a sus 69 años, un nuevo capítulo de su carrera. Antes de Atlético Tucumán dirigió otros 9 equipos: Banfield, Boca, Independiente, Vélez, Olimpo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, All Boys y Quilmes.

Por qué todavía no dirige Julio César Falcioni en Atlético Tucumán

Julio César Falcioni es el nuevo entrenador del Decano. El club tucumano despidió a Hugo Colace, que acumuló 4 derrotas, dos empates y una victoria en el Apertura 2026. El ex Boca, Banfield e Independiente estará en el palco del Estadio Monumental José Fierro, pero aun no se pone el buzo de entrenador y lo hará en los próximos días.

"Con una destacada trayectoria en el fútbol argentino, Falcioni llega al Gigante del Norte para encabezar un nuevo proceso deportivo", lo presentó ATU.

La "suerte" de la Academia: las 5 bajas sensibles en el equipo de Costas

Racing viaja a Tucumán sin cuatro futbolistas importantes. Los motivos son diferentes:

  • Valentín Carboni: rotura de ligamentos cruzados
  • Maravilla Martínez: esguince de grado 2
  • Baltasar Rodríguez: traumatismo en cresta ilíaca derecha
  • Gastón Martirena: no viajó por motivos personales
  • Matko Miljevic: fue expulsado en el partido anterior, ante Independiente Rivadavia
Atento Racing: esta noche comienza la Copa Sudamericana y se definen sus posibles rivales

Este martes comienza la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son:

  • Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
  • Independiente Petrolero vs. Guabirá
  • Deportes Cobresal vs. Audax Italiano
  • Puerto Cabello vs. Monagas
  • Alianza Atletico vs. Deportivo Garcilaso
Huracán, Belgrano y más: todos los partidos de la fecha 8 en un martes a puro fútbol

Además del cotejo entre Decano vs. Academia, otros dos partidos se juegan este martes por la fecha 8 del Torneo Apertura:

  • Sarmiento de Junín vs. Estudiantes de Río Cuarto
  • Huracán vs. Belgrano
TV: Dónde ver el Racing vs. Atlético Tucumán

El partido se transmite por el canal de TNT Sports.

Árbitro y VAR del partido

Sebastián Echenique será el árbitro del partido y Sebastián Habib lo acompañará en el VAR.

Posibles formaciones de ambos equipos

Atlético Tucumán: Ingolotti; Di Placido, Suso, Ferrari, Galván; Tesuri, Ham, Ortíz, Benítez; Laméndola, Abeldaño

Racing: Cambeses; Cannavo, Pardo, Di Cesare, Rojas; Fernández, Sosa, Rodríguez; Solari, Pizarro, Vergara

