Racing y Tigre disputan su duelo de cuartos de final del Torneo Clausura. Desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia y el Matador definen al último semifinalista del certamen. El ganador juega contra Boca Juniors, que ganó su partido ante Argentinos Juniors.
Racing 0-0 Tigre: en un partido de locos, la Academia y el Matador juegan 30´ más
Desde las 21.30, Racing recibe a Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura. El vencedor se mide ante Boca, que espera en semis.
EN VIVO
23:55
Comienza el 2TE
23:53
Final del 1TE
23:46
¡Racing se vuelve loco reclamando penal! VIDEO: Para el árbitro y el VAR no fue falta sobre Conechny
23:44
TARJETA ROJA EN RACING: Martirena ve la segunda amarilla por hablar de más y se va expulsado
23:35
Comienza el 1TE
23:30
Final del partido: Racing y Tigre igualaron 0-0 y habrá tiempo suplementario
23:29
TARJETA ROJA EN TIGRE: Arias tiró la patada desde atrás para evitar un contragolpe en el cierre y se va expulsado
23:20
¡Increíble mano a mano que se pierde Maravilla! VIDEO: Martínez erró la chance más clara de Racing
23:11
Infartante partido en Avellaneda: ida y vuelta, a puro vértigo, el duelo está para cualquiera de los dos
23:01
Racing no deja de desaprovechar chances claras de gol... y mantiene a Tigre con vida
22:53
El Matador se está quedando atrás, y la Academia no afloja en intensidad
22:45
¡Solo había que puntearla, Maravilla! VIDEO: Centro rasante que el delantero no llega a conectar, a centímetros del arco
22:38
Comienza el 2T
22:20
Final del 1T
22:05
¡Salieron corriendo a pedir penal! VIDEO: Los futbolistas de Racing reclamaron una mano en el área... pero hubo un offside previo
21:54
El Matador está a tiro: no tiene la pelota, pero cada vez que contragolpea, lastima
-
Racing se relame por el primero: sus pelotas largas y centros al área son veneno para Tigre, que no está firme por arriba
-
En un comienzo muy entretenido, los dos equipos están incisivos y asustan al rival
-
Comienza el partido
21:28
VIDEO: Emotiva ovación de todo el estadio a Gabriel Arias, que pisa por última vez el Cilindro de Avellaneda
21:22
Formaciones confirmadas en Racing y Tigre
20:47
"Esperamos regalarle un triunfo": los compañeros de Arias quieren despedir al arquero a lo grande, en su último partido en el Cilindro de Avellaneda
20:16
"Creemos que en los duelos va a estar la clave": Tigre sabe dónde puede estar el quiebre
-
"Son aguerridos, salen bien de contragolpe": en Racing pronostican un hueso duro de roer
-
El gol agónico de Racing para vencer a River: minuto 92´ y Martirena puso el broche a un partido de locos (VIDEO)
-
El camino de Tigre hasta 4tos: pragmático y directo, así le ganó a Lanús en cuartos de final
-
Bombazo: Gabriel Arias no seguirá en Racing y esta noche será su último partido en el Cilindro de Avellaneda
-
TV: Dónde ver Racing vs. Tigre
Racing y Tigre se enfrentan en un duelo en el que hay un claro candidato. La Academia, a pesar de no haber tenido un año demasiado regular, sí es uno de los equipos más competitivos del país desde hace rato.
Despachó a River en octavos de final con un triunfo agónico que quedará para la historia, y tras haber tachado dos de sus objetivos para este 2025 (Copa Libertadores y Copa Argentina), quiere ir por el que aun le queda en juego: el Torneo Clausura.
Del otro lado, un Tigre que se metió por la ventana a los playoffs camina silbando bajo pero avanza. Clasificó a octavos de final del certamen cuando su meta estaba puesta en alejarse de los puestos de descenso que merodeaba en la tabla de los promedios.
La llegada de Diego Dabove a principio de este año le dio estabilidad al conjunto de Victoria, que sin ser un equipo brillante logra ser contundente con poco volumen de juego pero con mucha convicción. Así derrotó en octavos de final al Lanús campeón de Copa Sudamericana, y ahora va por un nuevo batacazo.
