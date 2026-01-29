Lanús 2-1 Unión: el campeón de Sudamericana ante un 2026 que le exige protagonismo

Lanús y Unión juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debuta ante su gente, en el Estadio Ciudad de Lanús, ante el Tatengue. Con el arbitraje de Fernando Espinoza, el partido se disputará a partir de las 19.15 hs.

El elenco de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la primera fecha ante San Lorenzo. Fue un triunfo importante ante un rival que, más allá de su presente tormentoso, es uno de los equipos grandes de la Liga Profesional. Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno marcaron para el 3-2 sobre el Ciclón.

De esa manera, Lanús comenzó su 2026 como lo que se espera de él: un equipo protagonista. Fue uno de los dos campeones del continente en 2025, al coronarse con la Copa Sudamericana tras vencer, en la final, a Atlético Mineiro.

Alzó su segundo título de Sudamericana, ya que la había ganado en 2013. En 2020 estuvo a punto de hacerlo, pero cayó en la final vs. Defensa y Justicia.

Ahora buscará tomarse revancha en una Copa Libertadores que estuvo a punto de ganar en 2017, pero perdió la final ante Gremio.

A lo largo de los últimos años, el Granate ha demostrado presencia en instancias importantes. Su buen 2025 es, al mismo tiempo, la vara a partir de la cual seguir creciendo. El 2026 le exige protagonismo.

Enfrente, Unión llega de empatar 0-0 ante Platense, otro vigente campeón. El elenco de Madelón terminó un muy buen 2025 luego de varios meses amargos -que desataron la salida del Kily González-. Ante la crisis, en abril arribó el histórico DT para iniciar su cuarto ciclo en el club y pudo encarrilar el equipo.

En el Torneo Clausura terminó segundo en la Zona A, detrás de Boca. Luego, en playoffs, cayó rápidamente ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Live Blog Post Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó

Live Blog Post ¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017021134047256658&partner=&hide_thread=false TARRAGOL PONE SUSPENSO EN EL SUR: DESCONTÓ UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Wyt5jqXcZT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017018720736911520&partner=&hide_thread=false AHORA SÍ, MARCELINO: LANÚS ESTIRÓ LA VENTAJA GRACIAS A MORENO#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/rdxrhkEfQN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017011085375569972&partner=&hide_thread=false LANÚS PEGÓ PRIMERO: CARRERA ABRIÓ EL RESULTADO ANTE UNIÓN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/eIfu2y7z1L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017010190122422471&partner=&hide_thread=false UNIÓN SE QUEDÓ CON DIEZ: EXPULSADO FASCENDINI TRAS LA REVISIÓN EN EL VAR #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pluhQIWkCX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026

Live Blog Post ¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017004799661637795&partner=&hide_thread=false CASTILLO SE PERDIÓ EL 1-0 PARA LANÚSEra el primero del Granate frente a Unión, pero salvó Mansilla#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AxlcCZytQL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2017003646383186099&partner=&hide_thread=false LOSADA SALVÓ A LANÚS DEL PRIMERO DEL TATENGUE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ZH3TYJoLnE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 29, 2026 VER +

Live Blog Post El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones Lanús se desplegó bien en ataque, en la primera oportunidad que tuvo. Aprovechó un contragolpe tras recuperar la posesión y lanzarse rápido a aprovechar los espacios que había dejado un Unión volcado en ofensiva.

Live Blog Post En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad El Tatengue es quien tiene más la posesión, que consigue al imponerse en los duelos individuales ante los jugadores del Granate.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Lanús vs. Unión El partido se transmite por TNT Sports, la señal del pack fútbol.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Lanús y Unión Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Carrera, Castillo Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini; Tarragona, Colazo VER +

Live Blog Post Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y ya tiene planes: "No veo mal ponerle un cierre a mi carrera" A fines del año pasado, tras la consagración con la Copa Sudamericana, Cali Izquierdoz recibió otro reconocimiento. Ya no vinculado a su trayectoria como futbolista, sino más bien relacionado a lo que vendrá después: el diploma de Dirección Deportiva, una formación que hizo en el programa creado por Futbolistas Argentinos Agremiados y que cuenta con el aval de AFA. El zaguero tiene 37 años y, a pesar de que avisó que quiere jugar todo el 2026 en Lanús, sabe que la hora de colgar los botines está cerca. "Me gusta la gestión técnica, la dirección deportiva. Así que no veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto", aseguró tiempo atrás, tras recibir el diploma. Lea en Golazo: Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio VER +

Live Blog Post El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores Fernando Espinoza será el árbitro del partido, y en el VAR lo acompañará Fabrizio Llobet. Espinoza se caracteriza por ser un juez de temperamento fuerte. Muchas veces se lleva demasiado protagonismo en los encuentros, debido a los cruces que tiene con jugadores y DTs. Por momentos pareciera que quiere destacar tanto como los verdaderos protagonistas -los futbolistas-, y sus arbitrajes adquieren tintes de show. Los jugadores del Granate y el Tatengue deberán mantenerse a raya con Espinoza. VER +