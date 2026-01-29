Lanús y Unión juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debuta ante su gente, en el Estadio Ciudad de Lanús, ante el Tatengue. Con el arbitraje de Fernando Espinoza, el partido se disputará a partir de las 19.15 hs.
Lanús 2-1 Unión: el campeón de Sudamericana ante un 2026 que le exige protagonismo
Lanús recibe a Unión por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate, ante un año con desafíos importantes.
EN VIVO
-
20:55
Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó
20:43
¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta
20:33
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo
20:23
Comienza el 2T
20:05
Final del 1T
20:03
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola
19:59
TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre
19:43
¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor
19:37
¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero
19:32
El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones
19:24
En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad
19:15
Comienza el partido
19:11
TV: Dónde ver Lanús vs. Unión
18:40
Formaciones confirmadas en Lanús y Unión
18:15
-
-
-
El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores
-
Posibles formaciones de Lanús y Unión
El elenco de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la primera fecha ante San Lorenzo. Fue un triunfo importante ante un rival que, más allá de su presente tormentoso, es uno de los equipos grandes de la Liga Profesional. Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno marcaron para el 3-2 sobre el Ciclón.
De esa manera, Lanús comenzó su 2026 como lo que se espera de él: un equipo protagonista. Fue uno de los dos campeones del continente en 2025, al coronarse con la Copa Sudamericana tras vencer, en la final, a Atlético Mineiro.
Alzó su segundo título de Sudamericana, ya que la había ganado en 2013. En 2020 estuvo a punto de hacerlo, pero cayó en la final vs. Defensa y Justicia.
Ahora buscará tomarse revancha en una Copa Libertadores que estuvo a punto de ganar en 2017, pero perdió la final ante Gremio.
A lo largo de los últimos años, el Granate ha demostrado presencia en instancias importantes. Su buen 2025 es, al mismo tiempo, la vara a partir de la cual seguir creciendo. El 2026 le exige protagonismo.
Enfrente, Unión llega de empatar 0-0 ante Platense, otro vigente campeón. El elenco de Madelón terminó un muy buen 2025 luego de varios meses amargos -que desataron la salida del Kily González-. Ante la crisis, en abril arribó el histórico DT para iniciar su cuarto ciclo en el club y pudo encarrilar el equipo.
En el Torneo Clausura terminó segundo en la Zona A, detrás de Boca. Luego, en playoffs, cayó rápidamente ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
