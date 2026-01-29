urgente24
Lanús 2-1 Unión: el campeón de Sudamericana ante un 2026 que le exige protagonismo

Lanús recibe a Unión por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate, ante un año con desafíos importantes.

29 de enero de 2026 - 17:40

EN VIVO

Lanús y Unión juegan por la fecha 2 de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate debuta ante su gente, en el Estadio Ciudad de Lanús, ante el Tatengue. Con el arbitraje de Fernando Espinoza, el partido se disputará a partir de las 19.15 hs.

El elenco de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la primera fecha ante San Lorenzo. Fue un triunfo importante ante un rival que, más allá de su presente tormentoso, es uno de los equipos grandes de la Liga Profesional. Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno marcaron para el 3-2 sobre el Ciclón.

De esa manera, Lanús comenzó su 2026 como lo que se espera de él: un equipo protagonista. Fue uno de los dos campeones del continente en 2025, al coronarse con la Copa Sudamericana tras vencer, en la final, a Atlético Mineiro.

Alzó su segundo título de Sudamericana, ya que la había ganado en 2013. En 2020 estuvo a punto de hacerlo, pero cayó en la final vs. Defensa y Justicia.

Ahora buscará tomarse revancha en una Copa Libertadores que estuvo a punto de ganar en 2017, pero perdió la final ante Gremio.

A lo largo de los últimos años, el Granate ha demostrado presencia en instancias importantes. Su buen 2025 es, al mismo tiempo, la vara a partir de la cual seguir creciendo. El 2026 le exige protagonismo.

Enfrente, Unión llega de empatar 0-0 ante Platense, otro vigente campeón. El elenco de Madelón terminó un muy buen 2025 luego de varios meses amargos -que desataron la salida del Kily González-. Ante la crisis, en abril arribó el histórico DT para iniciar su cuarto ciclo en el club y pudo encarrilar el equipo.

En el Torneo Clausura terminó segundo en la Zona A, detrás de Boca. Luego, en playoffs, cayó rápidamente ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Unión aprovechó el impulso del gol y, con un jugador menos, asusta a un Lanús que se estancó

¡GOL DE UNIÓN! VIDEO: Tarragona define a pura categoría y descuenta

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Marcelino Moreno le puso el moño a un contragolpe furtivo

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Carrera estuvo más rápido que todos y definió punteándola

TARJETA ROJA EN UNIÓN: A instancias del VAR, Fascendini ve la roja directa por acción de último hombre

¡Qué mano a mano se perdió Castillo! VIDEO: El 9 se fue solo contra el arquero, pero el guardameta estuvo mejor

¡Avisó Unión con un buen remate de media distancia! VIDEO: Losada respondió bien y mantuvo el cero

El Granate no domina, pero en el primer contragolpe que tuvo avisó de su poderío ofensivo en transiciones

Lanús se desplegó bien en ataque, en la primera oportunidad que tuvo. Aprovechó un contragolpe tras recuperar la posesión y lanzarse rápido a aprovechar los espacios que había dejado un Unión volcado en ofensiva.

En un duelo muy físico, por ahora es Unión quien se impone con más claridad

El Tatengue es quien tiene más la posesión, que consigue al imponerse en los duelos individuales ante los jugadores del Granate.

Comienza el partido

TV: Dónde ver Lanús vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports, la señal del pack fútbol.

Formaciones confirmadas en Lanús y Unión

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Carrera, Castillo

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini; Tarragona, Colazo

Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y ya tiene planes: "No veo mal ponerle un cierre a mi carrera"

A fines del año pasado, tras la consagración con la Copa Sudamericana, Cali Izquierdoz recibió otro reconocimiento. Ya no vinculado a su trayectoria como futbolista, sino más bien relacionado a lo que vendrá después: el diploma de Dirección Deportiva, una formación que hizo en el programa creado por Futbolistas Argentinos Agremiados y que cuenta con el aval de AFA.

El zaguero tiene 37 años y, a pesar de que avisó que quiere jugar todo el 2026 en Lanús, sabe que la hora de colgar los botines está cerca. "Me gusta la gestión técnica, la dirección deportiva. Así que no veo mal ponerle un cierre a mi carrera como futbolista para meterme con esto", aseguró tiempo atrás, tras recibir el diploma.

Lea en Golazo: Carlos Izquierdoz se entusiasma con el post-retiro y será en un escritorio

Jueves de fútbol: todos los partidos de la Liga Profesional que se juegan hoy

  • Belgrano vs. Tigre
  • Sarmiento vs. Banfield
  • Estudiantes RC vs. Argentinos Juniors
El controversial árbitro que dirige el partido: pocas pulgas con los jugadores

Fernando Espinoza será el árbitro del partido, y en el VAR lo acompañará Fabrizio Llobet. Espinoza se caracteriza por ser un juez de temperamento fuerte. Muchas veces se lleva demasiado protagonismo en los encuentros, debido a los cruces que tiene con jugadores y DTs.

Por momentos pareciera que quiere destacar tanto como los verdaderos protagonistas -los futbolistas-, y sus arbitrajes adquieren tintes de show. Los jugadores del Granate y el Tatengue deberán mantenerse a raya con Espinoza.

Posibles formaciones de Lanús y Unión

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Moreno, Carrera; Castillo

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Fascendini, Pittón; Palacios, Pittón, Profini, Del Blanco; Tarragona, Colazo

