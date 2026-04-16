Lanús-Always Ready inauguran la jornada de jueves de la Copa Libertadores 2026. Por la fecha 2 de la competencia internacional, el Granate recibe al conjunto boliviano en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Necesita ganar para no complicar su clasificación.
Lanús 1-0 Always Ready: un Granate agotado va en busca de la recuperación
Lanús recibe a Always Ready por la fecha 2 de la Copa Libertadores. El Granate mantiene sus titulares y la seguidilla de partidos puede hacer mella.
EN VIVO
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Final del partido: Lanús venció 1 a 0 a Always Ready
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TARJETA ROJA EN ALWAYS READY: Caicedo se va expulsado por exceso verbal
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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Valois aprovechó el rebote del arquero y la empujó
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¡Gran jugada del Granate! Valois casi marca tras una buena sucesión de pases, pero Always Ready salvó con lo justo
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Pellegrino mueve el banco porque la ecuación no cambia: adentro Marcelino Moreno
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20:13
El Granate sale con otra energía y genera peligro cerca del arco boliviano
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20:04
Comienza el 2T
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Final del 1T
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19:33
El equipo boliviano no inquieta, mientras el Granate se acerca pero no concreta
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Lanús domina, Always Ready espera
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19:00
Comienza el partido
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Formación confirmada en Lanús
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LDU bajó al cuco de Lanús: la ayuda del equipo ecuatoriano al Granate
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Cuáles son las bajas de Lanús para esta noche
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Cómo ver Lanús - Always Ready
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Quién es el árbitro del partido
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17:30
Formación de Lanús: el equipo que pondría Pellegrino
Lanús enfrenta un desafío complejo esta noche en tierra Granate. La inesperada derrota en el debut, ante el joven Mirassol de Brasil, lo obliga ahora a ganar de local para no complicar su clasificación en el Grupo G.
Lo desafiante es que, al ser un compromiso importante, Lanús repite equipo con varios de sus titulares. Y eso significa que los futbolistas jugarán su tercer partido consecutivo en una semana (8 días, para ser más precisos).
El Granate jugó ante:
- Mirassol: 08/04
- Banfield: 13/04
- Always Ready: 16/04 (hoy).
Un triunfo ante Mirassol podría haber cambiado el panorama y, con la tranquilidad de esa victoria inicial, esta noche frente a Always Ready habría rotado.
Tras ese cotejo llegó el clásico del sur ante Banfield, y el DT Mauricio Pellegrino no especuló: utilizó el once de gala. La apuesta salió bien, ya que el Granate se impuso por 1 a 0 con un gol agónico.
Tres días después llega Always Ready, que también perdió en su debut ante LDU y buscará ganar el terreno perdido.
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