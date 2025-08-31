Inter Miami y Seattle Sounders disputan la final de la Leagues Cup. Desde las 21.15 hs., en el Lumen Field de Seattle, el equipo de Lionel Messi irá en busca de una nueva coronación. Enfrente tendrá uno de los mejores rivales en lo que va de la temporada.
Inter Miami 0 - Seattle Sounders 1: Messi y De Paul buscan cambiar la cara
El Inter Miami de Leo Messi no juega un buen partido y cae ante Seattle Sounders, que hasta ahora fue más inteligente y efectivo.
EN VIVO
-
21:57
Final del 1T
-
21:46
¡Tranquilos, muchachos! Discusión de argentinos: Pepo de La Vega habla acaloradamente con Messi y De Paul, y el partido toma temperatura
-
21:37
¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: De Rosario cabeceó solo en el área y puso el 1 a 0
-
21:31
Inter Miami toma el protagonismo con pelota y ahora domina
-
21:25
Pepo de La Vega es indetectable para Inter Miami: el ex Lanús recibe siempre solo por banda izquierda y es un problema
-
21:21
Las Garzas están imprecisas y Seattle Sounders presiona para no dejarlas jugar con libertad
-
21:12
Comienza el partido
-
20:44
Las 35 finales a partido único que disputó Messi en su carrera y la estadística que juega a su favor
-
20:14
Chapa copera: Con Leo como figura, así fue el partidazo que ganó Inter Miami en semis para clasificar a la final
-
20:07
La joya surgida en Lanús que brilla en Seattle Sounders e intentará impedir el triunfo de Inter Miami
-
19:51
Messi quiere alzar un nuevo título en su carrera: ¿Cuántos trofeos ganó Leo hasta ahora?
-
18:45
La sólida racha de Seattle Sounders que preocupa a Inter Miami
-
18:34
Equipos confirmados en Inter Miami y Seattle Sounders
El Inter Miami de Javier Mascherano siempre es candidato por las figuras estelares que tiene en el plantel, y que esta noche son titulares: además de Leo, también está Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Sin embargo, Seattle Sounders se anota varios boletos ya que viene haciendo un gran 2025.
Su buena racha, en la que ha perdido solo un partido de los último 14 que disputó, lo ha colocado en cuarta posición de la Conferencia Oeste (Inter Miami juega en la Conferencia Este). Además, en la fase inicial de la Leagues Cup se clasificó como líder de su grupo con tres partidos ganados y ninguno perdido. Lo escoltó Inter Miami, con dos ganados y uno empatado.
De hecho, ese liderazgo en la fase inicial le permite estar definiendo hoy de local. Accedió a la final tras vencer en semis a LA Galaxy por 2 a 0.
Pedro de La Vega, Pepo, el chico surgido de las Inferiores de Lanús, es uno de los estandartes de este equipo.
Inter Miami conoce bien la Leagues Cup. Ya la ganó una vez, en su primera edición disputada en 2023. Esta noche busca volver a alzar ese trofeo.
