Inter Miami 0 - Seattle Sounders 1: Messi y De Paul buscan cambiar la cara

Inter Miami y Seattle Sounders disputan la final de la Leagues Cup . Desde las 21.15 hs., en el Lumen Field de Seattle, el equipo de Lionel Messi irá en busca de una nueva coronación. Enfrente tendrá uno de los mejores rivales en lo que va de la temporada.

El Inter Miami de Javier Mascherano siempre es candidato por las figuras estelares que tiene en el plantel, y que esta noche son titulares: además de Leo, también está Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. Sin embargo, Seattle Sounders se anota varios boletos ya que viene haciendo un gran 2025.

Su buena racha, en la que ha perdido solo un partido de los último 14 que disputó , lo ha colocado en cuarta posición de la Conferencia Oeste (Inter Miami juega en la Conferencia Este). Además, en la fase inicial de la Leagues Cup se clasificó como líder de su grupo con tres partidos ganados y ninguno perdido. Lo escoltó Inter Miami, con dos ganados y uno empatado.

De hecho, ese liderazgo en la fase inicial le permite estar definiendo hoy de local. Accedió a la final tras vencer en semis a LA Galaxy por 2 a 0.

Pedro de La Vega, Pepo, el chico surgido de las Inferiores de Lanús, es uno de los estandartes de este equipo.

Inter Miami conoce bien la Leagues Cup. Ya la ganó una vez, en su primera edición disputada en 2023. Esta noche busca volver a alzar ese trofeo.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Tranquilos, muchachos! Discusión de argentinos: Pepo de La Vega habla acaloradamente con Messi y De Paul, y el partido toma temperatura

Live Blog Post ¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: De Rosario cabeceó solo en el área y puso el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1962315455453966647&partner=&hide_thread=false GOOOOOAAAAAL! DE ROSARIO!!! Osaze with the header to give @SoundersFC the lead in #LeaguesCup2025 Final Watch it live with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/kMOdiAiPYk — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Live Blog Post Inter Miami toma el protagonismo con pelota y ahora domina

Live Blog Post Pepo de La Vega es indetectable para Inter Miami: el ex Lanús recibe siempre solo por banda izquierda y es un problema

Live Blog Post Las Garzas están imprecisas y Seattle Sounders presiona para no dejarlas jugar con libertad

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Las 35 finales a partido único que disputó Messi en su carrera y la estadística que juega a su favor Leo ha jugado 35 finales a partido único en toda su carrera, y la de esta noche es la número 36. Los números le sonríen: ha ganado 25 y perdió solo 9, contando las que disputó con el Barcelona, PSG, la Selección Argentina e Inter Miami. En total ha marcado 24 goles y dio 11 asistencias.

Live Blog Post Chapa copera: Con Leo como figura, así fue el partidazo que ganó Inter Miami en semis para clasificar a la final Las Garzas accedieron al encuentro de esta noche tras vencer en semis a Orlando City, en un cotejo que comenzaron perdiendo rápidamente y en el que no jugaron bien. Sin embargo, apareció un Messi inoxidable para dar vuelta el resultado en cuestión de minutos. Metió un doblete para el 2 a 1, y luego fue Segovia quien selló el 3 a 1 final.

Live Blog Post La joya surgida en Lanús que brilla en Seattle Sounders e intentará impedir el triunfo de Inter Miami Pedro de la Vega debutó en la Primera División de Lanús cuando aun cursaba el secundario. Su aparición fue una grata sorpresa para el fútbol argentino, que veía en el chico un futuro prometedor. Jugó Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, y representó a la Albiceleste en los JJ.OO de Tokio 2020. Tras seis años en el Granate, fue vendido al Seattle Sounders a principios de 2024.

Live Blog Post Messi quiere alzar un nuevo título en su carrera: ¿Cuántos trofeos ganó Leo hasta ahora? Si el Inter Miami se consagra campeón, el Diez habrá alcanzado su título número 47. Hasta el momento tiene 46; el último trofeo lo consiguió con Las Garzas en 2024, año en que ganaron la MLS Supporters' Shield. Meses antes de aquel título, Leo había ganado la Copa América de Estados Unidos con la Selección Argentina.

Live Blog Post La sólida racha de Seattle Sounders que preocupa a Inter Miami El elenco rival, dirigido por Brian Schmetzer, ha perdido solo 1 partido de los últimos 14 en juego. Tras la reanudación de la temporada (luego de su paso por el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en primera ronda), los de Seattle han caído derrotados solo una vez. Fue por la MLS, hace 15 días.