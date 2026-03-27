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Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 0: ST en juego con partido liquidado

Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

FOTO: NA
Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto

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Independiente de Gustavo Quinteros (lleno de suplentes) tiene la obligación de vencer a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.

27 de marzo de 2026 - 12:13

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El equipo de Avellaneda tuvo un arranque irregular en 2026 y buscará no solo ganar, sino también convencer frente a un rival que milita en el Federal A del fútbol argentino.

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Gol de Independiente a los 70

Luego del rebote de un córner, Abaldo desbordó y tiró un centro atrás para que conecte el joven Tempone en la primera pelota que tocó.

4 a 0 y varios pibes se dieron el gusto.

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65 minutos

Más allá de alguna situación puntual, ambos equipos juegan a sabiendas de que el trámite está resuelto.

El Rojo sacó el pie del acelerador y su rival intenta descontar, aunque casi no genera situaciones de gol.

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Comenzó el segundo tiempo en Florencio Varela

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Final del primer tiempo: 3 a 0

Sin jugar un gran primer tiempo, Independiente aceleró en un par de momentos puntuales y encontró tres goles para liquidar el encuentro y no tener ningún inconveniente con el resultado.

Se nota la diferencia de categorías y el equipo de Quinteros, con suplentes, logró asegurar la victoria en los primeros 45 minutos.

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Gol de Independiente a los 41: Cabral

Otra jugada de Váldez. Esta vez fue pase atrás y definió el enganche del Rojo.

Partido liquidado antes de que termine el primer tiempo. Cada vez que acelera el equipo de Quinteros, convierte.

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Gol de Independiente a los 37 minutos: Pussetto

Pérez Curci se la dio a Váldez, que la empaló para que la baje Pusetto y meta el segundo gol del partido.

No pasa mucho, pero cuando el Rojo acelera, encuentra jugadas aisladas y convierte.

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Gol de Independiente: Váldez a los 20

Luego de una buena jugada por derecha, Facundo Valdéz amagó y definió de buena manera para poner el 1 a 0.

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Llegó el Rojo en 10

Abaldo le dio la pelota a Pérez Curci que obligó al arquero de Atenas a agarrarla. Las propuestas están claras. El Rojo busca ser protagonista.

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Arrancó el partido en Florencio Varela

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Salen Independiente y Atenas

El Rojo y el conjunto cordobés ya están en el campo de juego para enfrentarse por los 32° de final de la Copa Argentina.

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"El partido más importante"

El presidente de Atenas, Ezequiel Palma, le confirmó a TyC Sports: "Es el partido más importante de nuestra historia".

Habrá que ver si el equipo de la tercera categoría logra estar a la altura del partido por Copa Argentina.

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Posibles formaciones de Independiente y Atenas

Independiente:

Joaquín Blazquez o Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas:

Francisco Araya; Rafael Ríos, Agustín Galeazzi, Francisco Araya, Mauricio Mansilla; Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Franco Schiavoni, Facundo Quiroga; Thiago Pagliaricci y Paulo Oballes. DT: Gastón Leva.

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Lo que hay que saber del partido

  • Hora: 17:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Estadio: Norberto Tomaghello (de Defensa y Justicia)
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¿Cómo llegan Independiente y Atenas de Río Cuarto?

Independiente está octavo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es decir, hasta el momento estaría clasificando último a los playoffs.

El Rojo acumula tres partidos sin ganas y dos derrotas consecutivas, además de un andar irregular en cuanto al rendimiento. Da la impresión que es un partido clave para la continuidad de Gustavo Quinteros, más aún sabiendo que el próximo encuentro es ante Racing.

Atenas de Río Cuarto, por su parte, comenzó el año con un triunfo ante Cipolletti en el Federal A.

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