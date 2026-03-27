Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 0: ST en juego con partido liquidado

A sabiendas de que su próximo compromiso será el clásico ante Racing, Independiente de Gustavo Quinteros se enfrenta a Atenas de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido más importante de lo que parece, aunque el DT del Rojo elige poner suplentes.
Gol de Independiente a los 70
Luego del rebote de un córner, Abaldo desbordó y tiró un centro atrás para que conecte el joven Tempone en la primera pelota que tocó.
4 a 0 y varios pibes se dieron el gusto.
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