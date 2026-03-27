en vivo CON MUCHOS SUPLENTES Independiente 4 vs Atenas de Río Cuarto 0: ST en juego con partido liquidado

Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto FOTO: NA Independiente se juega el orgullo por Copa Argentina vs Atenas de Río Cuarto FOTO: NA

Independiente de Gustavo Quinteros (lleno de suplentes) tiene la obligación de vencer a Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina.