Ezequiel Lavezzi chicaneó a su ex pareja y ésta lo liquidó en las redes

“Gracias a todos, que me están escribiendo mensajes muy lindos. Yo decidí hacer esto porque de verdad esperé un montón para hacerlo. Porque eso pasa de mucho tiempo, ella estaba embarazada, así que yo respeto mujeres, aunque no me respetaron”, contó.

“Yo soy una mujer de verdad, digo siempre la verdad. Me sentía como una boluda, en participar de todo eso y no ponerlo acá. Yo intenté avisar en privado, pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa. Bueno, yo solo quiero con todo eso, que no me pase más”, cerró.

Embed - Revista Pronto on Instagram: "NATALIA BORGES mandó al frente al POCHO LAVEZZI. Natalia Borges la ex del futbolista de la Selección Nacional, mostró capturas donde se ve que el Pocho le sigue escribiendo, a pesar de que fue papá hace tres meses con Guadalupe de un varón llamado Vittorio. La modelo brasileña en el video cuenta que le avisó a Guadalupe que esto estaba pasando pero que la bloqueó. "No me gusta que me escriban hombres comprometidos" , dijo. Qué opinan de que haya hecho público que Lavezzi le manda mensajes? En nuestras stories, la nota completa . . . #pocholavezzi #nataliaborges" View this post on Instagram A post shared by Revista Pronto (@revista_pronto)

El incidente que vivió en Punta del Este y los conflictos con sus ex parejas

A fines de 2023, el Pocho Lavezzi fue noticia por un incidente en Punta del Este que lo llevó a ser hospitalizado en el Sanatorio Cantegril por un traumatismo que resultó en una fractura de clavícula. Al regresar a Buenos Aires fue internado en una clínica psiquiátrica de Boedo, y trascendió que padecía hipomanía. También se habló de una fuerte depresión.

Como si fuera poco, sigue en conflicto con una ex, Yanina Screpante, que compartió muchos años de la carrera de Lavezzi, le reclama una fortuna de 15 millones de dólares de compensación por lo que ella asegura que dejó de lado para ejercer ese rol.

Con otra ex, Natalia Borges, también sonaron ruidos de conflicto cuando circuló la versión de que Lavezzi había viajado a Nueva York para desalojarla de un departamento de su propiedad. Sin embargo, en las últimas horas trascendió, mediante una historia que subió la propia Natalia Borges, que el Pocho le mandó un mensaje muy amistoso que seguramente a Guadalupe Tauro, su actual mujer, mucho no le va a gustar.

El periodista Guido Zaffora compartió una captura de la storie de Natalia Borges en instagram que lo mandó al frente al Pocho y le sugirió a sus seguidores que le avisen a la actual esposa de Lavezzi. “Su novia y baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben”, en un texto que en el original tenía algunos errores de redacción castellana ya que Borges es brasileña.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GZaffora/status/1848060444428149102?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1848060444428149102%7Ctwgr%5E2af774b1a16c8aabb138539941b5e62587b0225e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-37936095263941802209.ampproject.net%2F2410031633000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false El Pocho Lavezzi en una. Me escribe su ex novia. QUILOMBO pic.twitter.com/7RvyJSWzg1 — Guido Zaffora (@GZaffora) October 20, 2024

Acto seguido, los presentadores reprodujeron el audio que le mandó la modelo a Lío Pecoraro. “No sé qué más hacer. No me parece normal decirle que no me escriba y que me escriba. Quise alertar a la mujer, pero ella me bloqueó. Él no paró de escribirme… entonces me cansé”, enfatizó Natalia Borges, quien señaló que el Pocho Lavezzi le escribía mientras esperaba su segundo hijo con María Guadalupe Tauro.

“Yo no merezco esto, y su mujer tampoco lo merece. Que se entere todo el mundo, que hace cosas graves. Que no se sabe porque yo no digo nada”, concluyó su mensaje.

Más notas de Golazo24

Por qué Sebastián Domínguez defendió a Fernando Gago tras la derrota de Boca

Guerra en San Lorenzo: la cancha ovacionó a Insúa e insultó a Marcelo Moretti

Estudiantes explotó contra Chiqui Tapia: el estadio lo insultó en pleno partido

Primeras ideas: esto fue lo que buscó Fernando Gago en su primer partido en Boca

Uffff mucho laburo para Fernando Gago y no tanto tiempo: 3 a 0 en Tigre

River vs Vélez: Empate y llamativa frase de Gallardo en conferencia