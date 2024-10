Se despide Leo Rodríguez, el histórico locutor de Aspen: "Angustia y liberación"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1802513993736577405&partner=&hide_thread=false MARTÍN FIERRO DE RADIO | LABOR EN MUSICALIZACIÓN



Leo Rodríguez de Radio ASPEN se lleva el premio.#MFRadio #MartinFierroDeRadio2024 #AméricaTv pic.twitter.com/rhshJz59YO — América TV (@AmericaTV) June 17, 2024

El anuncio completo del locutor

"No me gusta esa cosa de mantener una cuestión de misterio ni nada, la verdad que lo que voy a decir me cuesta mucho, me produce angustia en algún punto y liberación en otro, pero bueno, quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser al aire mi última semana. Me estoy desvinculando de Aspen, imaginen que tengo mis motivos, porque son 33 años acá, es más de la mitad de mi vida, los motivos me los voy a guardar, por lo menos por ahora", introdujo Rodríguez en su pase con Fernando Iannello.

Y agregó: "Es una etapa que se cumple, es algo que nunca imaginé. Vengo madurando esto, no es una decisión que tomé de un día para el otro, es una decisión que vengo madurando muchísimo, con gente muy cercana, con mi mujer, con Candelaria, con mis hijos, con mi familia, e incluso con vos (por Iannello) incluido. Lo hemos hablado tanto tiempo en estos últimos meses".

Nunca he tomado decisiones de un día para el otro, la radio está en un gran gran momento, todos lo sabemos, la construcción de una marca ha llevado muchísimos años, nos ha costado muchísimo esfuerzo, hemos tropezado con mil escollos, y una radio como Aspen no se hace de un día para el otro Nunca he tomado decisiones de un día para el otro, la radio está en un gran gran momento, todos lo sabemos, la construcción de una marca ha llevado muchísimos años, nos ha costado muchísimo esfuerzo, hemos tropezado con mil escollos, y una radio como Aspen no se hace de un día para el otro

Por último, remarcó: "El medio de la radio es muy chico, entonces quiero ser muy franco, muy sincero, y decir con dolor, con tristeza, pero también con determinación, y mirando al futuro, que esta etapa empieza de a poquito está por cumplirse. No quiero hacer esto una tragedia griega tampoco, todo sigue, la radio sigue, y bueno, es simplemente, en mi caso, dar un paso al costado, y esta va a ser mi última semana al aire".

----------

Más contenido en Urgente 24

Freidoras de aire: Usuarios en alerta ante fallas masivas

La app que reemplaza a la grúa y soluciona fallas al instante

Google elimina una de sus apps más usadas: Cómo impacta en los usuarios