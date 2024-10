Enigma: Rogelio Nores, amigo de Liam Payne, ¿tiburón o rémora?

Apareció en escena por el relato de 'Rebecca' -nombre de fantasía según el diario Daily Mail- quien estaba en el hotel acompañando a un amigo que debía realizar el 'check in' en el hotel CasaSur pero Liam Payne, pasadas ya las 16:30 no realizaba el 'check out' y estaba fuera de control. Quien lo envió de regreso a la habitación -desde donde se arrojó- para quitarlo de las escenas que protagonizaba en el lobby fue Nores.