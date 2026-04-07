Champions League: Madrid-Bayern, el duelo de gigantes de 4tos de final.

A partir de las 16hs de Argentina se enfrentarán en el Santiago Bernabéu el local, Real Madrid, y Bayern Múnich. Ambos abrirán su serie de cuartos de final de Champions League en lo que será la llave de más alto voltaje que se dispute en esta instancia. Es muy probable que por la temporada que están haciendo de aquí salga el campeón.

El Real Madrid venció 2-0 al Villarreal, con doblete del francés Kylian Mbappé, y trepó al menos momentáneamente a la cima en LaLiga de España, competición que atraviesa su 21ª fecha - FOTO (XREDES@realmadrid)NA Real Madrid quiere sacarse a Bayern Múnich de encima pero deberá trabajar mucho. FOTO (XREDES@realmadrid)NA Previa Real Madrid-Bayern Múnich Real Madrid recibe a Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu este martes a partir de las 16hs de Argentina. El partido corresponde a la ida de los cuartos de final de Champions League, la vuelta será en Alemania, el que pase enfrentará al ganador de la llave que protagonizarán Liverpool y PSG.

El Real Madrid no tuvo una buena primera fase, ya que debió jugar los 16vos de final y no pudo meterse entre los 8 primeros que pasaron derecho a octavos de final. En esa instancia eliminaron a Benfica y luego se sacaron de encima a Manchester City con un global de 5-1. Llegan con vuelo alto los “Merengues”.

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El Bayern Múnich, por el contrario, fue uno de los mejores equipos en la primera fase, quedó 2º con 21 puntos, a 3 del Arsenal que se llevó el primer puesto de los 36 equipos participantes. El Bayern aplastó en octavos de final a Atalanta con un global de 10-2 y sigue siendo junto a Arsenal de los máximos candidatos a ser campeón.

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kane bay.jpg Madrid-Bayern y las posibles formaciones Con Harry Kane recuperado los dos equipos podrán poner todo lo que tienen, sacando obviamente a los suspendidos. Era el único jugador de los dos equipos que habitualmente es titular que se podía perder el encuentro, pero llega bien. Real Madrid formará con: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé. Bayern Munich pondrá en cancha a: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane. Como dijimos antes el partido se jugará este martes (hoy) y comenzará a las 16hs de Argentina, se lo podrá ver por TV por el canal ESPN y por streaming por Disney + en su versión estándar. El otro duelo del martes A la misma hora, pero con transmisión de Fox Sports por TV y Disney + Premium, se enfrentarán en Estadio José Alvalade en Portugal, el Sporting Lisboa recibe por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League al tremendo Arsenal de Arteta. El conjunto inglés es favorito pero los portugueses no llegaron a esta instancia de casualidad. La vuelta será la semana próxima en Londres. Embed Live Blog Post Real Madrid vs Bayern Múnich: Formaciones Real Madrid formará con: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé. Bayern Munich pondrá en cancha a: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane. VER + Live Blog Post El otro duelo del martes A la misma hora, pero con transmisión de Fox Sports por TV y Disney + Premium, se enfrentarán en Estadio José Alvalade en Portugal, el Sporting Lisboa recibe por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League al tremendo Arsenal de Arteta. El conjunto inglés es favorito pero los portugueses no llegaron a esta instancia de casualidad. La vuelta será la semana próxima en Londres. Live Blog Post Todos los partidos de cuartos de final de Champions League Los cuatro partidos de cuartos de final serán para alquilar balcones, hoy martes se jugarán 2 y mañana miércoles otros 2. Martes 16hs: Real Madrid vs Bayern Múnich

Sporting Lisboa vs Arsenal Miércoles 16hs: Barcelona vs Atlético Madrid

PSG vs Liverpool VER +