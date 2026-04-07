Champions League: Madrid-Bayern, el duelo de gigantes de 4tos de final.

A partir de las 16hs de Argentina se enfrentarán en el Santiago Bernabéu el local, Real Madrid, y Bayern Múnich. Ambos abrirán su serie de cuartos de final de Champions League en lo que será la llave de más alto voltaje que se dispute en esta instancia. Es muy probable que por la temporada que están haciendo de aquí salga el campeón.
Real Madrid vs Bayern Múnich: Formaciones
Real Madrid formará con: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Guler; Vinicius y Mbappé.
Bayern Munich pondrá en cancha a: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Pavlovic, Kimmich; Luis Díaz, Gnabry, Olise; Kane.
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