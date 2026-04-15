Champions League: Bayern Múnich 2-3 Real Madrid, esperando el milagro "Merengue"

Hoy a partir de las 16hs de Argentina se enfrentarán en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich, Alemania, el local, Bayern Múnich ante Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League . En la ida jugada en Madrid el Bayern dio cátedra de buen juego y le hizo precio al Madrid con solo ganarle 2-1.

El Real Madrid visitará esta tarde a partir de las 16hs de nuestro país al Bayern Múnich con la idea fija de darle vuelta la serie, algo que el Madrid ha hecho y puede volver a hacerlo, pero la diferencia es que en frente estará un equipo muy grande. Por eso le costará.

El partido se jugará en el Allianz Arena y será televisado por Fox Sports y Disney + Premium. En la ida los alemanes fueron muy superiores y terminaron ganando 2 a 1. El resultado no reflejó la superioridad del equipo alemán y por eso será más difícil dar vuelta la serie para el Real Madrid.

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Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

El otro partido del miércoles

A la misma hora que Bayern-Madrid jugarán Arsenal y Sporting en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. En la ida el partido fue duro y trabado, nada fácil para los ingleses que llegaban como amplios favoritos, y sobre el final y de penal lograron imponerse a partir de un gol de penal de Havertz.

Ahora jugarán la vuelta de los cuartos de final de Champions League, pero con la serie totalmente abierta, y con un Sporting de Lisboa que ya hizo milagros levantándole un 3-0 al Bodo Glimt en 8vos de final. El partido será televisado por ESPN y Disney + Standart.

Atletico-de-Madrid.Urgente24 El milagroso Atlético Madrid del Cholo Simeone lo hizo de nuevo, eliminó a Barcelona y está en semifinales.

Champions League: Los resultados del martes

Este martes Atlético Madrid y PSG se clasificaron para las semifinales y esperan rival para la siguiente instancia. Los españoles jugarán con el ganador de Arsenal-Sporting y los franceses con el vencedor de Bayern-Madrid.

El Atlético Madrid cayó como local 2-1 ante Barcelona, pero como en la ida se había impuesto por 2-0 en el Camp Nou terminó con un global a favor de 3-2 logrando una clasificación histórica. En la otra llave el PSG repitió el resultado de la ida, 2-0, pero esta vez en Liverpool, eliminado al local por un global de 4-0.

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Live Blog Post En 6 minutos el Bayern lo tuvo dos veces Primero Díaz erró un mano a mano increíble y minutos después Kimmich la tiró besando el travesaño afuera. Partido de ida y vuelta, veremos cuando se empiezan a quedar sin piernas teniendo en cuenta la intensidad y el alargue, que hasta ahora se estaría jugando.

Live Blog Post En la otra llave no se sacan ventajas Arsenal y Sporting Siguen igualando 0-0 Arsenal y Sporting de Lisboa en Londres. Esto deja abierta la serie y los portugueses con un gol mandan todo al alargue.

Live Blog Post Sobre 15 del complemento no se mueve el resultado Ambos siguen atacando, el Madrid estuvo más cerca de ampliar la diferencia que el Bayern de empatar, pero el partido está abierto y para cualquiera de los dos.

Live Blog Post Arrancó el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo Bayern 2-3 Real Madrid En un intenso y desgastante primer tiempo el Real Madrid le gana 3-2 al Bayern Múnich y fuerza todo al alargue. El global está 4-4.

Live Blog Post Gooooooool del Real Madrid Un partido sin respiro. Ahora el Madrid pone el 3-2 por medio de Mbappé. La serie esta igualada 4-4. Un primer tiempo con 5 goles y todavía no terminó. Una cosa de locos.

Live Blog Post Empate en Londres Arsenal y Sporting de Lisboa no se sacan ventajas en Inglaterra, empatan 0-0 y en el global los de Arteta están arriba 1-0 por la victoria en Portugal.

Live Blog Post Goooool del Bayern Múnich 2-2 Harry Kane empata un partido intenso. Ahora están 2-2 y en el global 4-3. Esto está para cualquiera.

Live Blog Post Gooooool del Real Madrid 1-2 Arda Güler puso el 2-1 para el Real Madrid y la serie está igualada en un global de 3-3.

Live Blog Post Partido parejo ambos llegan Luego de un inicio intenso los dos bajaron un poco pero siguen llegando a las areas. Parejos sobre 23 minutos.

Live Blog Post Gooooool del Bayern Múnich!!! Luego de un córner llegó el empate del equipo alemán.

Live Blog Post Goooooool del Real Madrid al minuto Error garrafal de Neuer, le quedó servida a Güler y el turco puso el 0-1 para el Madrid.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post El otro duelo En el otro encuentro jugará Arsenal y Sporting Lisboa en Londres. La ida en Portugal fue 1-0 para los de Arteta.

Live Blog Post Formaciones Bayern-Madrid Alemanes y españoles presentarán estos posibles 11 iniciales. Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany. Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa. VER +