Boca recibe a Newell's con caras jóvenes y su refuerzo estrella

Boca y Newell's juegan por la fecha 3 del Torneo Apertura. En La Bombonera, a partir de las 19.15 hs., el Xeneize recibe a la Lepra con dos panoramas similares: ambos equipos necesitan mejorar en el juego y pulir su rendimiento colectivo.
Sin Janson, ni Cavani, ni Merentiel, ni Giménez: el elegido para ser el 9 de Boca vs. Newell's
La mala racha de lesiones en el plantel Xeneize para la posición de 9 es un dolor de cabeza. Ni Janson, ni Cavani, ni Merentiel ni Giménez fueron convocados para esta tarde. Todos acarrean lesiones o molestias físicas.
A ellos se suma la salida de Valentino Simoni, el 9 goleador de la Reserva de Boca que se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza.
Iker Zufiaurre, que en realidad se siente cómodo como extremo por derecha -hoy lo hará Gonzalo Gelini-, ocupará nuevamente esa posición tal como lo hizo ante Estudiantes.
