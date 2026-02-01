urgente24
en vivo TV, HORA Y FORMACIONES

Boca recibe a Newell's con caras jóvenes y su refuerzo estrella

Boca y Newell's se miden por la fecha 3 del Torneo Apertura. En La Bombonera, Claudio Úbeda mueve las fichas para torcer el flojo rendimiento.

1 de febrero de 2026 - 17:29

EN VIVO

Boca y Newell's juegan por la fecha 3 del Torneo Apertura. En La Bombonera, a partir de las 19.15 hs., el Xeneize recibe a la Lepra con dos panoramas similares: ambos equipos necesitan mejorar en el juego y pulir su rendimiento colectivo.

Boca y Newell's han tenido arranques irregulares en el Apertura. La Lepra todavía ganó, acumulando un empate -vs. Independiente- y una derrota -vs. Talleres-. El Xeneize obtuvo una victoria en el debut -vs. Deportivo Riestra-, pero cayó vs. Estudiantes. Por eso, los cuerpos técnicos de ambos equipos introdujeron cambios.

El entrenador de Boca metió en el once titular a Santiago Ascacíbar. El Ruso, recién llegado de Estudiantes, ya sumó sus primeras prácticas con el plantel y el DT lo pensó de arranque contra Newell's. Está claro: el Xeneize no tiene un perfil de las características de Ascacíbar, un volante mixto que no solo ofrece contención defensiva sino también despliegue en ataque.

Pero además, dos caras jóvenes de Boca Predio se metieron en el equipo titular. Gonzalo Gelini ingresó como extremo por derecha, un perfil que tampoco tiene Boca tras la salida de Brian Aguirre. Zurdo, rápido, fue una pieza fundamental del Boca bicampeón de Reserva en 2025. Ingresó en la derrota frente a Newell's un puñado de minutos y dejó buenas sensaciones.

El otro juvenil de las Inferiores, que jugó el partido pasado y repite este domingo, es Iker Zufiaurre. Su posición natural no es la de 9, pero se desempeña en esa zona ante la ausencia de variantes: Giménez, Merentiel y Janson están lesionados, y Cavani aun no está para jugar de arranque.

Sin Janson, ni Cavani, ni Merentiel, ni Giménez: el elegido para ser el 9 de Boca vs. Newell's

La mala racha de lesiones en el plantel Xeneize para la posición de 9 es un dolor de cabeza. Ni Janson, ni Cavani, ni Merentiel ni Giménez fueron convocados para esta tarde. Todos acarrean lesiones o molestias físicas.

A ellos se suma la salida de Valentino Simoni, el 9 goleador de la Reserva de Boca que se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza.

Iker Zufiaurre, que en realidad se siente cómodo como extremo por derecha -hoy lo hará Gonzalo Gelini-, ocupará nuevamente esa posición tal como lo hizo ante Estudiantes.

Lea en Golazo: Por la lesión de Alan Velasco, Boca suma un refuerzo inesperado en la delantera

Dónde estará Ángel Romero para el partido vs. Newell's

Romero, el otro refuerzo del Xeneize, irá al banco de suplentes. En un Boca con falencias creativas en zona de 3/4, el paraguayo puede ser una pieza clave.

Santiago Ascacíbar se pone el overol (y la ropa de bombero)

El Ruso estará en el once inicial de Claudio Úbeda. El refuerzo estrella de Boca llegó apenas hace unos días y ya se pone la camiseta de titular, un síntoma claro de las necesidades del equipo: contar con un volante mixto, con perfil para ser contención en el mediocampo pero también para desprenderse en ataque.

El futbolista usará la camiseta número 25.

TV: Dónde ver Boca vs. Newell's por el Torneo Apertura

El partido se transmite por ESPN Premium.

Quién es el árbitro del partido y quién está en el VAR

Darío Herrera es el encargado de impartir justicia esta tarde en La Bombonera. Adrián Franklin, en el VAR.

Posibles formaciones de Boca y Newell's

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Herrera; Gelini, Zufiaurre, Zeballos.

Newell's: Arias; Méndez, Salcedo, Goitea, Luciano; Herrera, Gómez Mattar, Guch, Herrera; Núñez, Hoyos.

