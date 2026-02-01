Boca recibe a Newell's con caras jóvenes y su refuerzo estrella

Live Blog Post

Sin Janson, ni Cavani, ni Merentiel, ni Giménez: el elegido para ser el 9 de Boca vs. Newell's

La mala racha de lesiones en el plantel Xeneize para la posición de 9 es un dolor de cabeza. Ni Janson, ni Cavani, ni Merentiel ni Giménez fueron convocados para esta tarde. Todos acarrean lesiones o molestias físicas.

A ellos se suma la salida de Valentino Simoni, el 9 goleador de la Reserva de Boca que se marchó a préstamo a Gimnasia de Mendoza.

Iker Zufiaurre, que en realidad se siente cómodo como extremo por derecha -hoy lo hará Gonzalo Gelini-, ocupará nuevamente esa posición tal como lo hizo ante Estudiantes.

Lea en Golazo: Por la lesión de Alan Velasco, Boca suma un refuerzo inesperado en la delantera