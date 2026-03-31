Argentina enfrentará a Zambia en la Bombonera en lo que será el último partido en nuestro país antes del Mundial, por lo que será la despedida (seguramente) de Lionel Messi de la Selección Argentina jugando como local. El encuentro arranca a las 20:15hs y será una verdadera fiesta más allá del rival y el resultado.
Amistoso: Argentina 2-0 Zambia, la Scaloneta busca levantar el nivel
Argentina jugará por última vez en el país antes del Mundial 2026, será la despedida del público en la Bombonera ante Zambia.
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Argentina-Zambia: TV, hora, formaciones
Argentina y Zambia se enfrentarán a partir de las 20:15hs en el Estadio de La Bombonera y será la despedida del elenco nacional de nuestro país ya que luego de este encuentro jugarán amistosos, pero ya instalados en EEUU cuando esté por comenzar el Mundial 2026.
El partido se podrá ver por TELEFE de forma abierta para que todo el público argentino pueda disfrutar del último partido de Lionel Messi con la casaca de la Selección Argentina en nuestro país. Seguramente se hará una despedida, pero no será con un partido oficial.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
El elenco de Zambia iría con los siguientes 11 jugadores como titulares: Mwanza; Mwamba, Chanda, Sinkala, Mwiimanzi, Chiboni; Kalusa, Mwanza, P. Mumba, D. Simukonda; Patson Daka.
Luego de Zambia, amistosos y Mundial
Argentina tiene confirmado para los primeros días de junio un amistoso que se llevará a cabo con el equipo ya instalado en tierras norteamericanas para afrontar el Mundial 2026. El único partido confirmado hasta el momento es el que disputará contra Serbia. Se desconoce si será de carácter oficial o tipo entrenamiento.
Luego se intentará realizar algún amistoso más, pero nada está confirmado. Una vez finalizados los amistosos (en caso de conseguir otro) se vendrán los partidos de primera fase de la Copa del Mundo, Argelia el 16/6 a las 22hs, Austria el 22/6 a las 14hs y Jordania el 27/6 a las 23hs. Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.
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