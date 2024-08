Venía muriendo de a sorbos (ACV) y Alain Delon bebió el trago final

Durante una entrevista con la televisión francesa, Delon reconoció haber pegado a mujeres. “Si dar una bofetada es ser machista, entonces soy un machista”, dijo, y aclaró que las mujeres también le habían pegado a él. “Pero no soy de los que rompen a nadie, sabes, especialmente no a una mujer que amas”, agregó. El actor también calificó la homosexualidad como algo “en contra de la naturaleza”.

Lo que Alain Delon dijo de sí mismo

“Mi carrera fue un accidente, porque yo no sabía qué hacer a la vuelta de Indochina. Me enamoré de la actriz Brigitte Auber, y ella me empujó a ese trabajo”, recordó hace unos años. En 1956, Auber le propuso que le acompañara al certamen de Cannes, evento que él ni conocía (“Ni siquiera fui apropiadamente vestido”, dijo), y en el festival el productor David O. Selznick le ofreció un contrato para que aprendiera inglés y fuera a USA.

Pero al regresar a París le convencieron para que se quedara y así arrancó su carrera.

“La esposa de Yves Allégret, que me dirigió en mi primera película y que fue quien me dijo que me quedara en Francia, me dio un gran consejo mi primer día de rodaje de 'Quand la femme s’en mêle'. Me llevó a mi camerino y me dijo: ‘No actúes, mira como me miras, habla como me hablas, escucha como me escuchas. No actúes, vive, sé tú mismo’. Y muy pronto me enganché a la cámara”.

“Lo increíble fue lo rápido que me sentí en mi elemento. La cámara era una mujer que miraba y así la sentí. En 1957 nadie sabía quién era y en 1959 ya era una estrella”.

Y más cuando en su camino se cruzó A pleno sol. “Fui una noche a cenar a casa de René Clement, con él y los productores. Dudaban si contratarme, y al final de la cena, la esposa de Clement, desde la cocina y recogiendo los platos, gritó: ‘¡El tipo es perfecto!’. Y así me incluyeron”.

Luchino Visconti vio la película en Londres, donde estaba dirigiendo teatro, y le llamó.

visconti delon.jpg Luchino Visconti y Alain Delon, una sociedad exitosa.

Cine en punto de quiebre

En 1995, cuando Delon aún seguía en activo, expresó su desencanto con el arte que lo había catapultado a la gloria.

“El cine atraviesa un momento bastante complicado, así que estoy en modo de espera. No tengo la necesidad de trabajar. No me arrepiento de nada. Estoy muy contento. No guardo ningún rencor. Me gusta mucho mi vida. Ya he hecho una gran parte de mi carrera, así que puedo esperar un poco para empezar la última parte: el crepúsculo”, sentenció con cierta melancolía."

Su amistad declarada con Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional, su defensa de la pena de muerte o sus comentarios homófobos terminaron por empañar su imagen en los tiempos de la 'progresía' y la cultura 'woke'.

Delon respondió a su manera a las acusaciones de endiosamiento en uno de sus últimos trabajos, en 2008. En 'Astérix en los Juegos Olímpicos', daba vida a un narcisista César en el que se parodiaba a él mismo.

El ícono

Sus últimos años de vida fueron empañados no solo por la enfermedad, sino por las peleas en el seno de su familia.

En el verano de 2023, sus 3 hijos presentaron una denuncia contra su acompañante, Hiromi Rollin, de quien sospechaban que se aprovechaba de la debilidad del actor.

Tras su accidente cerebrovascular, y a medida que su salud se iba deteriorando, Delon defendió la eutanasia, prohibida en Francia, aunque sin decir que quería recurrir a este método.

“Sobre todo, quiero tener paz. No tengo miedo a morir. Es normal, todos vamos hacia allá, Pero tengo miedo al sufrimiento. No quiero acabar en una cama de hospital”, dijo en una entrevista a Journal de Dimanché, en 2022.

alain delon.jpeg Alain Delon.

Desde Macrón a Le Pen

El presidente francés, Emmanuel Macron, alabó a un actor que hizo “soñar al mundo”.

“De El otro señor Klein a Rocco, de El gatopardo a El silencio de un hombre, Alain Delon ha interpretado papeles legendarios. Prestó su rostro inolvidable para dar un vuelco a nuestras vidas”, escribió en X.

“Melancólico, popular, reservado, era más que una estrella: era un monumento francés”, añadió.

Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), escribió: “Una pequeña parte de la Francia que amamos se va con él”.

“Es un alivio para él, su enfermedad era horrible”, afirmó Gilles Jacob, expresidente del Festival de Cannes, a Franceinfo. “Era un personaje increíble que interpretó cerca de 100 papeles, pero que llegaba con sus propias maletas, es decir, con esa vivacidad, esa sobriedad, esa clase”, dijo.

Alain Delon venía muriendo de a sorbos pero este día 18/08 dieron por él las campanas.

alain-delon-mireille-darc.jpg "Mireille Darc fue el amor de mi vida": Alain Delon.

