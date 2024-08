Javier Milei y los diputados: Los míos, los tuyos y los nuestros

PRO1.jpeg Cristian Ritondo, Oscar Zago y otros que buscan el cese de Martin Menem.

El veto y el equipo

Pero Javier Milei quería hablar de convicciones -al menos las suyas, y las que deberían tener sus aspirantes a aliados-, aterrizando así en la economía: orden fiscal, no emisión monetaria, baja de la inflación, como pilares del crecimiento. Es lo que le entendió Diego Santilli (PRO / PBA): "Imposible no estar de acuerdo aún cuando luego tenga mis discrepancias, en particular metodológicas".