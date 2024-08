La fruta que es rica en antioxidantes, combate colesterol alto y reduce presión arterial

Según un estudio de 2004, una taza de arándanos cultivados para comer tiene 9.019 antioxidantes, mientras los arándanos silvestres tienen un total de 13.427 antioxidantes por taza, indican.

Fruta para reducir colesterol

Otro posible beneficio de incluir arándanos en la dieta es que podría ayudar a mantener bajo control los niveles de colesterol, debido a diferentes sustancias químicas saludables que contienen.

Verywell Health detalla algunas razones por las que los arándanos podrían ser buenos para bajar el colesterol.

En primer lugar, un estudio observó que el pterostilbeno, una sustancia química presente en los arándanos, puede unirse al receptor activado por el proliferador de peroxisomas (PPAR-alfa).

Esta proteína reduce la cantidad de lípidos en la sangre y funciona de manera similar a los fibratos, una clase de medicamentos para reducir los lípidos, explican en el sitio especializado.

También se ha demostrado que la antocianina en los arándanos, la sustancia química antioxidante mencionada anteriormente, reduce la oxidación de colesterol LDL.

Otro punto a favor es el contenido de fibra en los arándanos, que también puede ayudar a reducir el colesterol LDL o colesterol malo.

Además, esta fruta tiene otras sustancias que podrían ayudar a tener niveles de colesterol estables, incluidos los fitoesteroles y el resveratrol.

Fruta para controlar presión arterial

Comer una taza de arándanos al día también puede ser lo que necesites para ayudar a controlar la presión arterial.

Así lo sugiere un estudio citado por Harvard, cuyos resultados fueron publicados en 2019 por The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Los investigadores descubrieron que consumir 200 gramos de arándanos (aproximadamente una taza) a diario puede mejorar la función de los vasos sanguíneos y disminuir la presión arterial sistólica.

Los hallazgos fueron confirmados luego de reclutar a 40 hombres sanos, quienes tomaron al azar una bebida que contenía 200 gramos de arándanos silvestres enteros o una bebida de control todos los días durante un mes.

Los investigadores descubrieron que la dilatación mediada por flujo mejoró aproximadamente un 2 % en las dos horas siguientes al consumo de la bebida de arándanos y la presión arterial sistólica se redujo, detalla Harvard Health.

---------

