Estruendoso cruce en Diputados: Qué dijo Mariano Cúneo Libarona

De inmediato le resultó difícil seguir por el desorden que imperó en el lugar.

Reacciones en comisión (Diputadas)

Varias diputadas nacionales reaccionaron con indignación, entre ellas Carla Carrizo (UCR), Paula Penacca (UP) y Vanina Biasi (FIT), frente a lo que escucharon:

Carla Carrizo lanzó

Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Queremos que estudie. Es una falta de respeto a todos los diputados de acá Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense. Queremos que estudie. Es una falta de respeto a todos los diputados de acá

jg82mncz-720.jpg El ministro Mariano Cúneo Libarona en diálogo con un colaborador

La cosa no quedó ahí

Cúneo Libarona llamó a un colaborador y le susurró en el oído un justificativo, con la mala fortuna de que el comentario fue captado por el micrófono - como se observa en la imagen anterior-.

“Esto está textual del discurso de (Javier) Milei”, se excusó, como si apelar a la autoridad presidencial fuera suficiente para fundamentar sus afirmaciones.

Turno de las antifeministas

En el medio, un grupo de mujeres antifeministas empezó a vituperar a las diputadas opositoras.

Se ponen a defender a violadores, por eso tienen candidatos como (Germán) Kiczka ustedes, fustigó Biasi.“Saquen a esa barra de pedófilos”, reclamó la diputada de izquierda.

Pedido de Mónica Macha

La presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha, pidió al personal de seguridad que retirase a las mujeres de la sala, ante la presunción de que no habían sido invitadas por ningún legislador.

Sin embargo, la diputada Lorena Villaverde (LLA) le aclaró a la diputada kirchnerista que ella las había invitado, por lo que se les permitió permanecer en la sala a condición de que mantuvieran el orden.

Después de unos tensos minutos de gritos y murmullos, Cúneo Libarona pudo proseguir su exposición.

Quiénes más dijeron lo que pensaban

Cuando terminó el discurso, tomó la palabra el diputado del Partido Socialista y Encuentro Federal Esteban Paulón, un reconocido activista del colectivo LGTB, quien corrigió al ministro.

Soy un activista gay, estoy casado hace 14 años. Mi familia también tiene valores, amor, cuidado mutuo, respeto, como cualquier otra familia Soy un activista gay, estoy casado hace 14 años. Mi familia también tiene valores, amor, cuidado mutuo, respeto, como cualquier otra familia

Paulón también le recordó que el Congreso “tuvo que sancionar una ley para reconocer la identidad de género de las personas del colectivo travesti y trans, que antes de la ley de identidad de género eran el sector más excluido de la sociedad”.

Nicolás del Caño no se quedó atrás

A su turno, Nicolás del Caño (FIT) rechazó la visión “religiosa” y “antiderechos” del ministro de Justicia y dijo que “negar la especificidad de la violencia de género atrasa siglos”.

“La mujeres sufren la violencia de género, existe el machismo, existe la diferencia salarial entre los varones y las mujeres, existen en las mujeres mayor pobreza que en los varones, una mayor sobrecarga laboral porque se hacen cargo de las tareas del cuidado en un 95%. Está en las estadísticas”, expresó con bronca.

"Soy gay y lo que usted ha dicho es una bárbaridad": @maxiferraro diputado de la Coalición Cívica, le respondió hoy al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona quien previamente había negado la existencia de la diversidad sexual.



Con @odonnellmaria y @ertenembaum por C+… pic.twitter.com/xrNSgCmXQ7 — Cenital (@cenitalcom) August 28, 2024

De la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro

"Solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros”.

También señaló

Usted no puede desconocer que ser gay, lesbiana, travesti, transexual, en los´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer Usted no puede desconocer que ser gay, lesbiana, travesti, transexual, en los´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer

