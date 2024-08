AFA vs. Mariano Cúneo Libarona ¿Quién gana la pulseada?

Mariano Cúneo Libarona en offside: nombró tres SAD que no son SAD y se burlaron Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia versus la AFA que no admite las SAD.

Qué señaló Mariano Cúneo Libarona

No es válido utilizar el miedo sobre los clubes para que no puedan permitir a sus socios libremente elegir si quieren que intervenga una sociedad en algún porcentaje del club. No es válido utilizar el miedo sobre los clubes para que no puedan permitir a sus socios libremente elegir si quieren que intervenga una sociedad en algún porcentaje del club.

"Qué bien le vendría que un porcentaje esté dirigido por expertos y que contribuya al club. Que lo definan los socios libremente", reclamó Cúneo Libarona.

Además, recordó que

"Hay muchos clubes que están con deudas, Independiente, San Lorenzo, Unión, que compraron jugadores, pero no podían hacerlos jugar porque tenían inhibiciones, juicios y trabas", sobre lo cual señaló que "eso no es lógico".

Luego evitó habla e intervención, pero no descartó sobre la AFA "una actuación de la IGJ" (Inspección General de Justicia) para mirar los números reales de la asociación.

