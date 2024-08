Revés para Mariano Cúneo Libarona: Desestimaron su denuncia contra Darío Villarruel

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Bobmacoy/status/1796485952430616827?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1796485952430616827%7Ctwgr%5E8ba25c093ae35db1ff9875816adb9d7bd7db7ee9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-gobierno-denuncio-los-periodistas-nancy-pazos-y-dario-villarruel-n578362&partner=&hide_thread=false - Dario Villarruel incitando a los saqueos...

- "Por ahora el Estado tiene la comida escondida, pero sabe qué?...los supermercados la tienen a simple vista y acá en la Argentina cuando el Estado no tenía comida para repartir la gente fue a los supermercados..." pic.twitter.com/k47EjnsExk — Doctor House (@Bobmacoy) May 31, 2024

La denuncia del Ministro de Justicia partió de los dichos de Villarruel en los que habría incentivado saqueos en el marco de la polémica por los alimentos que el Gobierno tenía almacenados:

¿Sabe qué va a hacer la gente para no morirse de hambre? Ir a Tucumán o a Villa Martelli (donde están los depósitos con alimentos que el Gobierno debe repartir a instancias de la Justicia). Alguien organizará a la gente. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea algún intendente. Ojalá sea algún diputado o senador. Porque, ojo, el Presidente no está cumpliendo la manda de Estado de generar bienestar para la población sabiendo que hay comida ¿Sabe qué va a hacer la gente para no morirse de hambre? Ir a Tucumán o a Villa Martelli (donde están los depósitos con alimentos que el Gobierno debe repartir a instancias de la Justicia). Alguien organizará a la gente. Ojalá que sea pronto. Ojalá que sea algún intendente. Ojalá sea algún diputado o senador. Porque, ojo, el Presidente no está cumpliendo la manda de Estado de generar bienestar para la población sabiendo que hay comida

"¿Qué le queda más cómodo a la gente que tiene hambre? ¿Ir al supermercado o ir a buscar la comida que tiene secuestrada el Estado nacional de Javier Milei?", concluyó el conductor en aquella oportunidad.

El Gobierno denunció a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel

A principios de junio el Gobierno denunció penalmente a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel por la presunta comisión de "instigación al delito". Según publicó el Centro de Información Judicial, una denuncia por cada uno de los comunicadores fue presentada por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

La presentación contra Pazos recayó en el juzgado de Ariel Lijo, mientras que la que corresponde a Villarruel quedó cargo del juez Sebastián Ramos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ditulliojuli/status/1798021986389741673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1798021986389741673%7Ctwgr%5E8ba25c093ae35db1ff9875816adb9d7bd7db7ee9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fel-gobierno-denuncio-los-periodistas-nancy-pazos-y-dario-villarruel-n578362&partner=&hide_thread=false ¿Qué es esta locura de denunciar periodistas? Mi solidaridad total con @NANCYPAZOS y @VillarruelDario y el repudio más grande a este ataque dirigido a dos periodistas no alineados al poder de Milei. pic.twitter.com/v20g2XOYU0 — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 4, 2024

Villarruel hizo declaraciones radiales en la que afirma no haber sido notificado de la presentación, por lo que desconoce cuáles son las motivaciones de la misma.

Al conocer de la denuncia, en declaraciones a AM750, Villarruel dijo: "Está la denuncia porque está el registro. Sé que es por instigación a cometer delitos. No sé con qué pude haber instigado al delito con mis comentarios en este contexto político. Jamás tuve una sola denuncia por calumnias en mi carrera. Estoy sorprendido".

"No entiendo, no fue tan contundente el editorial para que busquen amedrentarme mediante este mecanismo", dijo Villarruel, ahora en declaraciones a radio Splendid. "Milei dijo que 'la gente va a saber lo que tenga que hacer cuando tenga hambre' y a eso apuntaba yo", en alusión a las expresiones del Presidente en defensa de la no intervención del Estado.

"Ante cualquier cosa que digamos estaríamos instigando", sostuvo el periodista y advirtió sobre los efectos sobre la libertad de expresión: "Esto va a ser un derrotero judicial y mediático. Muchos periodistas van a tener miedo".

"En un gobierno en el que rige la palabra 'libertad', ejerciendo el periodismo y siendo abogado, estoy totalmente anonadado desde el punto de vista jurídico", dijo Villarruel.

Fiscal pide desestimar denuncia del Gobierno contra Nancy Pazos

El fiscal federal Ramiro González dictaminó el jueves 6 de junio a favor de desestimar la denuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra la periodista Nancy Pazos por la presunta "instigación a cometer delitos”.

“Sus manifestaciones no tienen entidad para considerar que se trató de una conducta delictiva, y tampoco reúne los elementos del tipo penal por cual fue denunciada”, sostuvo el fiscal en su dictamen. Ahora el juez Ariel Lijo deberá resolver si desestima el planteo del Gobierno.

Para el fiscal, “no deben descontextualizarse los dichos denunciados pues fueron proferidos en el marco de una entrevista y claramente pretendieron realizar una analogía entre los dichos del Presidente de días anteriores y la situación existente en los comederos populares, intento tal vez fallido”.

Embed - Radio 10 on Instagram: " "MILEI ESTÁ CONVENCIDO QUE EL HAMBRE NO ES SU PROBLEMA" El editorial de Nancy Pazos tras la polémica frase donde el Presidente aseguró que "si la gente se muere de hambre, algo va a hacer". #ElAmorEsMasFuerte" View this post on Instagram A post shared by Radio 10 (@radio10)

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, González consideró que “podría tratarse de manifestaciones desafortunadas o inoportunas, pero que no se les reconoce idoneidad ni entidad suficiente como para crear un peligro frente al bien jurídico que las normas tutelan”.

“El contenido de las expresiones bajo análisis, no han tenido entidad suficiente como para afirmar que se han llevado a cabo conductas que pudieran vulnerar la tranquilidad social”, insistió el fiscal.

“Atento a que la conducta achacada resulta penalmente atípica, solicitaré la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito”, remató.

--------

Más contenido en Urgente24:

Javier Milei lo hizo: Inédita huelga de diplomáticos argentinos

¿La clave para prevenir el Parkinson podría estar en un superalimento?

La fruta olvidada que es rica en magnesio y fortalece los huesos