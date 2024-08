Chau tarjeta de crédito: Cómo pagar en cuotas con la tarjeta de débito

En efecto, quienes se registren en la aplicación podrán abonar productos de indumentaria, electrónica, salud y muchas otras categorías en 2,3, 4 y ahora algunos comercios sumaron hasta 5 cuotas sin interés, a pesar de que sólo cuenten con débito.

Los únicos requisitos para acceder a esta opción son contar con un celular, DNI y cualquier tarjeta de débito. Luego, habrá que acercarse a un local adherido o ingresar a la web del mismo para empezar a comprar. En esta instancia se pagará sólo la primera cuota. En 30 días la segunda, en 60 días la tercera y en 90 la última.

Pero no sólo los consumidores pueden disfrutar de esta aplicación. Los comercios también pueden registrarse para ofrecer este método de pago y así acercar sus productos a un público sub-bancarizado, que no disponen de crédito o que directamente prefiere no usarlo.

Pagar con tarjeta de débito y en cuotas sin interés: ¿cómo funciona?

Para comenzar a realizar compras en cuotas, sin interés y sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito solo hay que seguir unos simples pasos. Solo se necesita el celular, el DNI y cualquier tarjeta de débito. Y hacer lo siguiente:

Crear una cuenta en Gocuotas y adherir la tarjeta de débito.

Ingresar a alguna de las tiendas adheridas al servicio de 3 y 4 cuotas sin interés.

Llenar el carrito con los productos que se deseás comprar. Luego serás redirigido a GoCuotas donde habrá que seleccionar el plan de pago con débito.

La primera cuota se paga en el momento y las demás, en la fecha de vencimiento correspondiente a tu cuenta.

