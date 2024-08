Abierto apoyo y voluntad del PRO para sostener el veto de Javier Milei

El Presidente se comprometió a dar un Presupuesto y que sea de déficit cero. No se puede gastar más de lo que ingresa. Queremos ayudar al Gobierno y que le vaya bien El Presidente se comprometió a dar un Presupuesto y que sea de déficit cero. No se puede gastar más de lo que ingresa. Queremos ayudar al Gobierno y que le vaya bien

"Ayudar desde el aprendizaje"

Luego de semanas intensas en la relación entre LLA y el espacio amarillo, Vidal sostuvo que "el PRO está para ayudar, pero para ayudar desde el aprendizaje. Nos ponemos a disposición y nos alegra que nos haya convocado”.

bertie-benegas-lynch (1).webp Desde las lineas más ortodoxas de LLA refuerzan el veto que impulsó la Casa Rosada

Bertie Benegas Lynch

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, quien también participó de la convocatoria, defendió el veto y de paso cuestionó a la oposición por exigir que, en vez de eliminar impuestos como promete el Gobierno, se aumenten los ingresos a los jubilados.

“¿Por qué bajarle los impuestos a los ricos? A los ricos los está masacrando”, alertó Benegas Lynch cuando un periodista de AM 750 consideró que el Gobierno, con la firma del veto, omitió que hubo una mayoría que dijo “es mejor subirles a los jubilados que bajarles impuestos a los ricos”.

Luego pidió terminar con

El Dogma Mountain con el que machacaron mucho los mismos políticos para perpetuarse en el poder que dice que el rico es rico porque el pobre es pobre y vos sos el postergado y yo me pongo la capa de justiciero y hablo de la justicia social y le saco a unos para darle a otros. Esa es la corrosión de la sociedad. Y te das cuenta también que el impuesto progresivo, como es el Impuesto a las Ganancias y otros impuestos, termina perjudicando a los que menos tienen. Y termina siendo regresivo El Dogma Mountain con el que machacaron mucho los mismos políticos para perpetuarse en el poder que dice que el rico es rico porque el pobre es pobre y vos sos el postergado y yo me pongo la capa de justiciero y hablo de la justicia social y le saco a unos para darle a otros. Esa es la corrosión de la sociedad. Y te das cuenta también que el impuesto progresivo, como es el Impuesto a las Ganancias y otros impuestos, termina perjudicando a los que menos tienen. Y termina siendo regresivo

Consultado por las internas del oficialismo en los bloques del Congreso, sobre la figura de Lilia Lemoine sostuvo :

Me parece un gran valor con mucho contenido, es una buena comunicadora. Marcela Pagano mostrado cosas que la verdad me tienen perplejo, como asignarle participación en comisiones a las cuales renunció, porque entiendo que pretendía presidencias, no participó en esas comisiones que integraban lo que eran los plenarios de la Ley Bases, es tan importante, o sea, no estuvo ahí, después no dio quórum. Me parece un gran valor con mucho contenido, es una buena comunicadora. Marcela Pagano mostrado cosas que la verdad me tienen perplejo, como asignarle participación en comisiones a las cuales renunció, porque entiendo que pretendía presidencias, no participó en esas comisiones que integraban lo que eran los plenarios de la Ley Bases, es tan importante, o sea, no estuvo ahí, después no dio quórum.

Más contenido de Urgente24

Dólar: Termina el mes, cae la demanda de pesos y el blue toca su valor más bajo en 2 meses

Wado de Pedro hizo una desmentida y de paso disparó la interna con el massismo

Jubilados, en pie de guerra: Tras la represión, marchan contra Bullrich y el plan del Gobierno

CABA apura a Milei por los colectivos: "O pone el subsidio o aumenta la tarifa"