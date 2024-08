Ariel Lijo, CFK, Sergio Massa y Unión por la Patria

Radiopasillo: El martes 20/08 cenaron Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y Sergio Massa-quien no termina de volver y Jorge Asís aún no puede presentarle el texto inédito que ya parece un incunable-. Ella ya no es la Gran Electora de Alberto Fernández y él ya no es el candidato a Presidente de los gobernadores justicialistas -que no quisieron a Eduardo De Pedro-, pero ambos son referentes del frente conocido como Unión por la Patria, que muchos creían que se rompería pero todavía vota todo junto.