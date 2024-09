Milei, obligado a la rosca en medio del caos libertario

En la reunión en la Casa de Gobierno, Milei buscó más que nada blindar el veto contra la movilidad jubilatoria por considerarlo contrario al equilibrio fiscal. En el Senado el bloque del PRO votó mayoritariamente a favor, algo que no ocurrió en Diputados. Ritondo habría prometido a Milei que “los 37” del PRO defenderán la anulación cuando la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el bloque de Miguel Pichetto se propongan insistir, para lo que deberán juntar 2 tercios de los presentes. Lo habían logrado la primera vez, incluso con el PRO en contra, aunque no estaba el bloque completo y hubo otros ausentes. La resistencia del veto dependerá de la composición que haya ese día -para el que no hay plazo- en el recinto. Una pregunta es qué posición asumirán los diputados que responden al neo-libertario gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que se ausentaron de aquella primera votación. En declaraciones públicas el mandatario jugó a la ambigüedad: mientras admite que “a los jubilados no les alcanza” y que desconoce el impacto fiscal de la movilidad aprobada, al mismo tiempo reconoce que si algo así le hicieran en su provincia, “no tendría problema en vetarla”. La duda también se extiende a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación ya que la ley las beneficia con el pago de deudas por ese concepto. ¿Cómo ordenarán votar esos gobernadores?