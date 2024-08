Javier Milei, el Congreso y la falacia del rey desnudo

"Permanentemente seguimos el diálogo para formar consensos... Nosotros estamos trabajando bien y calculamos que hoy va a ser una reunión muy importante con el Presidente, de avanzada, con distintos bloques, con la idea de tener un acercamiento, así que yo creo que en los próximos va a estar todo muy bien", dijo el jefe del MID y ex jefe de bloque de LLA, Oscar Zago a Urgente24.

Por el lado del PRO también hay buena predisposición, incluso algunos periodistas que tienen diálogo directo con el Presidente aseguraron que Mauricio Macri le dio luz verde a Milei para que sea el ordenador y conductor de su espacio en el Congreso, y así puedan construir consensos en el marco de una coalición.

Sin embargo, y a pesar de la buena voluntad de varios sectores de la oposición dialoguista, incluido el bloque que dirige Pichetto, son los propios diputados mileistas los que no paran de embarrarle la cancha al mandatario nacional.

Por ejemplo, el jueves último el expresidente Mauricio Macri encabezó un acto en Paraná y aunque reiteró su apoyo a Milei, le envió un mensaje al Gobierno: "Hay que saber conducir al Congreso".

De inmediato, Gabriel Bornoroni, el presidente del bloque oficialista en Diputados, escribió en redes un fuerte mensaje contra Macri, y sin nombrarlo, apuntó contra el líder del PRO, sin pensar ni entender que LLA necesita del bloque amarillo en el Congreso, y los últimos datos lo demuestran.

"Hay algunos que dicen que 'hay que saber conducir el Congreso'. Son los mismos que no supieron conducir el Ejecutivo cuando tuvieron su oportunidad", escribió vía X.

"Hay algunos que dicen que 'hay que saber conducir el Congreso'. Son los mismos que no supieron conducir el ejecutivo cuando tuvieron su oportunidad."



— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) August 30, 2024

Es prudente preguntarse si ese mensaje de Bornoroni es de autoría propia o responde a pedidos de su jefe político, Martín Menem, pero lo que sí es seguro es que demuestra falta de madurez política, disparando contra Macri cuando el propio Presidente Milei está tratando de tender puentes con sus diputados nacionales. Una cosa incomprensible.

El Senado, también en llamas

Al descalabro en Diputados, en donde el Gobierno cree que expulsando a Lourdes Arrieta solucionó todos los problemas, pero la realidad es que los legisladores libertarios están fastidiosos con el manejo del espacio desde hace rato, se le suma también la enemistad de Javier Milei con la vicepresidenta de la nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel.

A pesar de que el mensaje que sale de la Rosada es que las diferencias entre el presi y la vice son mínimas y que "está todo bien", y que la propia Victoria Villarruel minimiza la interna y asegura que Javier y ella "son amigos", el Gobierno no puede contener a sus inmaduros y verborrágicos legisladores, que no hacen más que hundir al espacio mientras la oposición combativa en el Congreso se hace un festín.

"La vicepresidente no está haciendo las cosas como corresponde o está haciendo cosas que demuestran que tiene la maldición de la vicepresidenta. Está haciendo campaña política proselitista y está diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la acompañó, los abandonó... Para taparlo hace un acto para decir que va a meter a los montoneros presos. ¿Quiénes van a meter presos? porque el poder ejecutivo no es el poder judicial. En segundo lugar, por qué la vice persigue a gente en democracia. Y tercero, nos va a meter presa a la ministra de seguridad que está trabajando bien", disparó la diputada Lilia Lemoine en CNN radio, legisladora que con sus declaraciones no para de incendiar al mileismo, pero que todo indica que tiene vía libre por ser una de las favoritas del Presidente, ya que en el pasado habrían tenido un fuerte vínculo amoroso y por eso le guarda un cariño especial.

"¿También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad?" Lilia Lemoine alertó que si el Gobierno mete presos a los montoneros tal como pidió Victoria Villarruel entonces irá a la cárcel Patricia Bullrich.



— El Destape (@eldestapeweb) August 30, 2024

Así las cosas, parece que el oficialismo en el Congreso no aprendió nada de su reciente antecedente en términos parlamentarios: Una accidentadísima Ley Bases que salió milagrosamente gracias al trabajo de diputados nacionales -no precisamente oficialistas-, rechazos de DNU's que el Gobierno considera importantes y necesarios, una muestra de poder por parte del Legislativo al aprobar la movilidad jubilatoria, entre otros muchos otros traspiés. Lo cierto es que el rey desnudo tratará hoy de tejer mejores relaciones y apagar el incendio, aunque muchos de sus discípulos solo sepan decirle "qué lindo traje".