Efeméride llamativa, antecedente para Alain Delon

Asimismo, el gobierno de Países Bajos ha aprobado planes que permitirían practicar la eutanasia a niños con enfermedad terminal entre uno y 12 años. En ese sentido, el ministro de Sanidad neerlandés, Hugo de Jonge, dijo que esta reforma permitiría prevenir que los niños padezcan un ‘sufrimiento insoportable y sin esperanzas’.

Actualmente, la eutanasia es legal en Países Bajos para niños mayores de 12 años bajo consentimiento obligatorio del paciente y sus padres. También está permitido en bebés menores de un año bajo el consentimiento de los padres, pero no existe legislación para enfermos terminales entre uno y 12 años.

Anthony-Delon.jpg Anthony Delon y su padre, Alain Delon.

anouchka-delon.jpeg Anouchka Delon y su padre, Alain Delon.

Tensiones

Esta situación ha provocado controversias y meses de debate dentro de la coalición gubernamental formada por cuatro partidos políticos. También ha sido criticada por los partidos conservadores cristianos.

De la discusión sobre el controversial tema, se observó que era necesario revisar la normativa e introducir algunas modificaciones.

Sobre esa base el Gobierno, de Jonge creará un borrador con nuevas regulaciones para esta práctica. El ministro dijo que un estudio realizado por expertos había apuntado la necesidad del cambio de norma.

En ese orden, aseveró: "El estudio muestra la necesidad de médicos y padres de una terminación activa de la vida de niños con enfermedades incurables, con un sufrimiento insoportable y sin esperanzas y la muerte en un futuro previsible", en una carta al Parlamento, y añadió que el estudio estima que el cambio de norma afectará entre 5 y 10 niños por año.

La reforma implicaría que los doctores no enfrenten cargos legales por practicar una eutanasia previamente aprobada a un niño en este rango de edad.Al igual que con los mayores de 12 años, se necesitará consentimiento de los padres para practicar la eutanasia y al menos dos doctores deben estar de acuerdo en realizar el procedimiento.

los delon.jpg Alain y Nathalie Delon.

los delon 2.jpg Nathalie y Alain Delon.

El tema en 2022

El tema se puso en boga en estos últimos días por la decisión que anunciara el actor Alain Fabien Maurice Marcel Delon de ser sometido a una eutanasia, en virtud de la enfermedad que padece.

Anthony estaba promocionando su autobiografía, 'Entre chien et loup' (Entre perro y lobo), como vástago de Alain y Nathalie Delon, y ofreció esa primicia, luego confirmada en un comunicado que difundió su padre:

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas".

Sin embargo, Anouchka Delon, hija del actor y Rosalie de van Breemn, y ejecutoria testamentaria del patriarca, no ha confirmado ninguna "decisión" de su padre, dejando las declaraciones de su hermano, hijo de Nathalie Delon, a una muy libre "interpretación".

Rosalie, de Países Bajos, y Delon tuvieron 2 hijos antes de separarse en 2002: Anouchka y Alain-Fabien. Ambos mucho más jóvenes que Anthony.

Las relaciones entre Anthony y Anouchka Delon, nunca fueron intensas.

Según Anthony, su padre fue muy sensible a la manera que él acompañó el fin de su madre, Nathalie, partidaria de la eutanasia.

"Es cierto, acompañé a mi madre hasta el fin", comentó Anthony, agregando: "Ella había decidido morir como había vivido. Es decir, morir cuando ella lo decidiese. Las últimas 6 horas de su vida fueron muy difíciles, para mí, para nosotros, a su lado, dándole la mano…", aunque en teoría ella murió antes que ocurriese la muerte asistida, consecuencia de cáncer de páncreas, en París, donde la eutanasia está prohibida salvo en circunstancias muy excepcionales.

Sin embargo, Alain Delon reside en Suiza, donde la eutanasia está autorizada.

Desde Ginebra, él ya defendió en el pasado el 'derecho a morir', con frases tales como: "Vivo en Suiza, donde la eutanasia está autorizada. A partir de una cierta edad, a partir de un momento, creo que debe tenerse el derecho a marcharse tranquilamente, sin hospitales, sin pinchazos y esas cosas. Llegado el momento, dejaré este mundo sin lamentaciones. Lo he conocido todo, lo he visto todo. Pero esta época me parece vomitiva. Todo es falso, todo está falseado".

Hay una única diferencia que separa el suicidio asistido de la eutanasia: depende completamente de quién administre la medicación.

Mientras que el suicidio asistido consiste en proveer al paciente del medicamento necesario para que sea él quien se lo administre, en la eutanasia es un médico el que se lo aplica al paciente.

El Código Penal suizo de 1937 recoge en su artículo 115 la prohibición de la "incitación o asistencia al suicidio por motivos egoístas", siendo la única vía legal la del suicidio asistido.

----------

Otras noticias de Urgente24:

Hegemonía del dólar y petrodólar: Pánico en Wall Street por el fantasma de la libra

El Movimiento Evita gana espacio en el Gobierno (y caja)

Semana 360: Juntos por el Cambio, agrietado y confundido

Jefes de noticias, Rusia y Ucrania: la gente no es estúpida