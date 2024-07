Así nació Spider-Man: Cómo un héroe de Marvel cambió el mundo de los superhéroes

image.png "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" es el lema que definió a Peter Parker tras la muerte de su tío. A partir de entonces, Peter aprende que debe usar sus habilidades para ayudar a otros en lugar de ayudarse a sí mismo.

Desde ese momento, Spider-Man se transformó en un símbolo de la lucha constante por equilibrar el deber y la vida personal, enfrentando no solamente a supervillanos como el Doctor Octopus y el Duende Verde, sino también los problemas diarios (falta de dinero, romances fallidos, las facturas médicas de su tía May, etc.).