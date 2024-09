Impactante caso en Francia: Esposo la drogaba y reclutaba a hombres para violarla

Las pruebas médicas realizadas durante la investigación policial demostraron que había contraído varias enfermedades de transmisión sexual.

Entre los 50 hombres imputados (entre 26 y 73 años de edad en el momento del arresto) figuran profesionales y residentes de la localidad concejal; enfermeros, un periodista, un ex policía, un guardia de prisiones, un militar, un bombero y un funcionario, muchos de los cuales vivían en los alrededores de Mazan, una ciudad de unos 6.000 habitantes.

image.png La víctima en el juicio.

Otros acusados han negado los cargos de violación, algunos argumentando que tenían el permiso del marido y pensaron que eso era suficiente, mientras que otros afirmaron que creían que la víctima había aceptado ser drogada.

Dominique después de su arresto siempre se declaró culpable. Hasta hoy repite como un mantra: “La dormí, la ofrecí y la filmé”. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.

A lo largo de los años, según declaró Pelicot a la policía, el infame dominique elaboró unas normas para los visitantes con el fin de asegurarse de que su esposa no se despertara: no fumar ni usar perfume; desnudarse en la cocina; calentar las manos bajo el agua caliente o sobre un radiador, para que su tacto frío no la sobresaltara. Al final de cada noche, según el informe del juez de instrucción, limpiaba el cuerpo de su mujer.

